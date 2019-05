Fire ting du skal være opmærksom på når du starter virksomhed på Sjælland

I Danmark er vi kendte for vores startupkultur. Regeringen giver bedre og bedre vilkår for folk, som ønsker at starte deres egen virksomhed. Samtidig er der hvert år rekordmange, der vælger at starte deres egne virksomheder i landet. Med så mange initiativrige mennesker, som satser det hele for at starte deres egen virksomhed, kunne man fristes at tro, at det også er en økonomisk god idé. Problemet er bare at kun 3 % procent af alle startupvirksomheder overlever de første 10 år. Hvis du overvejer at starte egen virksomhed på Sjælland, og gerne vil undgå at være en del af denne statistik så læs med her og få gode råd, som kan forberede dig på livet som iværksætter.

Undersøg og forstå dit marked

Du har formentlig allerede idéen, der skal få millionerne til at rulle ind på din konto. Men er du sikker på, at dit marked er enig med dig?

Rigtig mange iværksættere, vel sagtens jer alle sammen, har fået en idé som de mener vil kunne hjælpe rigtig mange mennesker. Derfor vælger de at åbne deres egen virksomhed, og satse på at blive den næste store ting i deres branche. Problemet her er bare, at de færreste iværksættere gør forarbejdet grundigt nok.

Inden du overvejer at CVR-registrerer dig og bare give los med produktionen af dit produkt, eller markedsføringen af din service, skal du virkelig tage dig god tid at undersøge markedet – for her bliver du virkelig klog på din virksomheds rigtige potentiale.

Hvordan gør du så det bedst muligt? Først skal du finde ud af, hvem dine ideelle kunder er. Når du har fundet frem til dem, så spørg, spørg, spørg dig frem. Få dem til at besvare alle mulige spørgsmål om dit produkt. Hvis du formår at lave en grundig markedsanalyse, kan du i mange tilfælde finde frem til fejl og mangler på dit produkt – finde frem til nye markeder, som kunne have mere brug for dit produkt. Eller, i værste tilfælde, finder du ud af at efterspørgslen på dit produkt slet ikke var så stort som du havde forventet.

På den positive side undgik du til gengæld at smide penge efter noget, som ingen alligevel ville købe.