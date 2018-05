Send til din ven. X Artiklen: Find din næste smukke kjole hos Y.A.S Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Find din næste smukke kjole hos Y.A.S

Y.A.S er et dansk brand, som fremstiller lækkert dametøj til rimelige priser. Tøjproducentens vision er at skabe tøj til ethvert behov og enhver anledning. Y.A.S følger tidens tendenser, så du altid kan iklæde dig moderigtigt tøj. Køb din næste yas kjole her, eller læs mere neden for om de populæreste kjoletyper for tiden.

Et moderne take på en god, gammel kending: Skjortekjolen Skjortekjolen er en klassiker inden for dametøj. Dette er ganske forståeligt, for selv om kjolesnittet er elegant, kan valget af materiale og længden på ærmer og kjoleskørt påvirke kjolens udtryk. En skjortekjole er rigtig god, hvis du arbejder på kontor, for med en skjortekjole ser du både stilfuld og corporate-agtig ud. Hvis du har megen kundekontakt i dit arbejde, vil en skjortekjole derfor være et rigtig godt valg. Mangler du en skjortekjole i din garderobe, kan du med fordel kigge på dem, som Y.A.S har i sortimentet. Der er både de sommerlige skjortekjoler og de mere corporate-agtige kjoler.

Slå om-kjolen har fået comeback Selv om slå om-kjolen er meget populær på gadebilledet og i butikkerne lige for tiden, så er denne type kjole faktisk ikke nogen ny opfindelse. Slå om-kjolerne havde deres storhedstid i 60’erne og 70’erne, hvor Diane von Fürstenberg i sidst nævnte periode blev udråbt som dronningen af slå om-kjoler. Hendes fantastiske kjoler smygede sig perfekt og sensuelt om deres bæreres kroppe, og de nøje udvalgte tekstiler på hendes kjoler fremhævede kun det kurvede snit endnu mere. Af samme grund har slå om-kjolen også oplevet en form for renæssance, for det er trods alt et tidløst snit, som passer til stort set alle kvindekroppe. Slå om-kjolen er også en sikker vinder, uanset om du vil bruge den til hverdag, eller om du vil bruge den til en særlig begivenhed.

Eftersom Y.A.S slår sig på at fremstille trendy men elegant beklædning, har tøjproducenten taget denne slå om-trend til sig, hvilket kan ses på mærkets kæmpe udvalg af slå om-kjoler.

Yndige kjoler i bedste bohemestil hitter I kontrast til de klassiske skjortekjoler og de tætsiddende slå om-kjoler står de lyse, romantiske kjoler i bohemestil. Kjolerne er som taget ud af et Gustav Klimt-maleri, og de hvide blonder og fine broderier kan få ethvert pigehjerte til at banke, selv om hjertets ejermand for længst har passeret ind i territoriet som voksen kvinde. Som en slags oprør mod det mørke og oversize tøj, som har domineret butikkernes hylder og stativer de seneste mange år, begynder butikkerne at føre flere og flere romantiske kjoler i deres sortiment. Bohemekjoler giver et øjeblikkeligt feminint pust til enhver garderobe, og alle kvinder bør derfor have mindst én romantisk kjole. Y.A.S har naturligvis lagt mærke til denne lyse og luftige trend og har selvfølgelig lavet deres egne fortolkninger af bohemekjolen.