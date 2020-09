Send til din ven. X Artiklen: Find den rette tolk til at varetage din opgave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Find den rette tolk til at varetage din opgave

En tolk kan være helt uundværlig i diverse sammenhænge, hvor mennesker, der taler forskellige sprog, skal kommunikere med hinanden. Her er det nødvendigt at finde en dygtig tolk, der kan oversætte og videregive informationen på bedste og mest eksakte vis. Der er heldigvis gode muligheder for tolkeservice, hvor du vil have rig mulighed for at finde en tolk med speciale i netop det sprog eller den dialekt, du har brug for til den givne opgave.

Universitetsuddannede eller modermålstolke En tolk skal være flydende i begge de relevante sprog, og derfor handler det om at vælge en tolkeservice, hvor tolkene enten har sproget som modersmål, og hvor de ellers er universitetsudannede i sproget. Dette er heldigvis til at finde, og det er muligt at finde tolkeservice mellem dansk og over 50 andre fremmedsprog. Det betyder, at der vil være en tolk til så godt som hvert et sprog og hver en dialekt, og derfor kan kommunikationen mellem parterne komme til at foregå glidende.

Der findes to overordnede arbejdsmetoder inden for tolkning. Den ene går under navnet konsekutiv tolkning, og den anden kaldes simultantolkning. Om det er den ene eller den anden af de to arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssig i dit tilfælde, vil afhænge af den specifikke kommunikationssituation.