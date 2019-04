Find den rette andelsbolig

Har man ønsker om at købe en andelsbolig kan der være flere fordele ved dette, end ved køb af en ejerbolig. Ofte er en andelsbolig billigere end en ejerbolig. Derudover er andelsboligen underlagt en maksimalpris, og størstedelen af andelsforeninger fastholder en relativt lav boligafgift. Du kan søge professionel hjælp hos en ejendomsmægler, hvis du har brug for at komme videre. De kan hjælpe dig med at finde den helt rette bolig. De står typisk for salget, fra boligvurdering til overlevering af nøgler.

Det er muligt at blive skrevet på ventelister, dog er det ikke alle andelsforeninger der opererer med disse lister. En del andelsbolighandler finder sted internt mellem familie, også kaldet familieoverdragelse. På trods af dette er det dog stadig muligt, at blive skrevet op på ventelisterne.

Hvor finder jeg en andelsbolig?

Da andelsbolighandler i hovedstadsområdet går hurtigt, er det ikke altid nødvendigt med en ejendomsmægler. Derfor er der en del andelsboligejere, der forsøger sig med selvsalg. Det vil sige, at ejerne selv står for markedsføringen og fremvisningen af boligen, samt hele handlen. Dette betyder dog ikke, at alle sælgere udelukker ejendomsmægleren.

Der findes en række sider, som giver køberen overblik over andelsboligerne og gør det let, at finde den rette bolig, og på den anden side, gør det let for sælgeren, at finde en potentiel køber:

Boliga.dk

Boligsiden.dk

DBA.dk

Boliga og Boligsiden er begge drevet af ejendomsmæglere. Sidernes søgefunktion gør det muligt, at søge efter den helt perfekte andelsbolig. Her kan man indsnævre søgningen efter forskellige parametre, som pris, beliggende, byggeår mv. Derudover er det muligt, at oprette en profil og modtage mails, hvis en andelsbolig der matcher brugerens specifikationer bliver lagt op på siderne.

På Den Blå Avis er søgefunktionen ikke lige så detaljeret. Dog er fordelen på DBA, at sælgerne selv ligger boligerne op, uden om en ejendomsmægler. Her kan man som køber være heldig, at finde den ønskede andelsbolig.

Andre steder man kan støde på sælgere, der bevæger sig uden om ejendomsmægleren er diverse grupper på social medier, som Facebook. Der findes adskillige grupper, hvor andelsboliger rundt omkring i landet bliver slået op, samtidig findes der også grupper, som specifikt omhandler hovedstadsområdet.