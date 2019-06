Find de perfekte gardiner til dine vinduer

Nøgne vinduer kan virke kolde i et ellers hyggeligt rum. Gardiner kan bløde ethvert hjem op og skabe stemning. Om sommeren kan det være en lettelse at trække gardinet for og lukke solen ude for en stund. Om vinteren føles det trygt og dejligt at lade mørket blive udenfor. Når du skal overveje hvilke gardiner , der kan være gode til netop dine vinduer, kan det godt betale sig at lade en professionel komme ud og kigge og måle op. Det har flere fordele, fordi du sikrer dig at få et gardin, der passer nøjagtigt til din vinduesflade. Samtidig får du hjælp til monteringen, som kan være en vanskelig affære. Især hvis du ikke har den store erfaring.

At vælge gardiner

Forskellige rum har brug for forskellige gardiner. Herunder følger nogle forslag til hvilke gardiner, der kan være gode forskellige steder i din bolig:

• I stuen er det igen blevet populært at have stofgardiner. Nogle foretrækker lette, lyse gardiner, der giver et luftigt udtryk. Andre bryder sig derimod bedst om tungere gardiner, der giver kant og stemning.

• I dit soveværelse kan det anbefales at vælge mørklægningsgardiner, så rummet kan være helt mørkt, mens du sover. Det har stor betydning for din sundhed. Et mørklægningsgardin kan også være genialt, hvis du vil mørklægge og skabe en vaskeægte hjemmebiograf!

• Har du brug for et gardin i dit badeværelse, kan du vælge et fint gardin, eksempelvis et tyndt, hvidt bomuldsgardin.

• I et arbejdsværelse kan rullegardiner være geniale. Du kan selv dosere, hvor meget lys, der skal lukkes ind. Udover det praktiske aspekt, hvor rullegardinet kan fungere som solafskærmning, kan det bidrage til en hyggeligs stemning med et smukt rullegardin, der er rullet lidt ned.

Nogle gange kan gardiner fungere som prikken over i’et i hjemmets indretning. Det kan være spændende at lege med farver og gardintype for at skabe forskellige udtryk.