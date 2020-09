Find de bedste guldpriser på nordiskguld.dk

Alt guld har værdi



De fleste har mere guld derhjemme, end de tror. Og hos nordiskguld.dk har alt guld værdi. De tager både imod smykker, ure og såkaldt skrotguld. Led gemmerne igennem og se om du ikke også har noget guld, der bare ligger og samler støv. At sælge ud af dit guld, er en god løsning, hvis står og mangler penge nu og her. Du får nemlig udbetalt dine penge med en straksoverførsel, og du har altså pengene samme dag, som du afleverer.

Hold øje med guldpriserne



Sørg for at holde øje med markedets guldpriser. Ligesom alt andet, stiger og falder værdien guld hele tiden. Det er ikke nødvendigvis nogle vilde udsving, men det er altså sket før at værdien på guld er steget og faldet drastisk på kort tid. Du kan lige så godt få så meget ud af dit guld, som muligt, så sørg for at holde øje! Det er også vigtigt, at du ved hvor mange karat guld, du ligger inde med, da dette afgøre prisen på dit guld. Karat fortæller noget om guldets renhed, og jo højere karat, des dyrere er guldet. For at finde ud af hvor mange karat dit guld er, kan du kigge efter et stempel på guldet. Det er dog ikke alt guld, der er stemplet med antal karat.



Kom nemt af med guldet



Hos nordiskguld.dk kan vælge mellem to muligheder: selv at aflevere guldet eller sende det med posten. De har en butik i landets to største byer, nemlig København og Aarhus, hvor du kan komme og aflevere dit guld. Synes du, at du bor for langt væk fra de nævnte byer, har du også muligheden for at sende guldet med posten. Og nordiskguld.dk tilbyder endda at betale for portoen, så denne mulighed ikke bliver dyrere for dig. Har du meget guld, du ønsker at sælge, kan det måske føles mere trygt at aflevere det i en fysisk butik end at sende det med posten. Hvis du har langt at køre, så kombinér det eventuelt med en storbytur og få mere ud af rejsen.