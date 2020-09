Ferie i Tyskland? Sådan får du mest ud af din busrejse til Berlin eller Hamburg

Drømmer du om en forlænget weekend i en af Tyskland fede byer? Hvis du har brug for et afbræk fra hverdagen, er en tur til Tyskland en genial måde at komme væk fra de vante rammer.

Med en busrejse til Berlin kan opleve storbyferie, når det er bedst

Den tyske hovedstad er sjældent overset, for i Berlin kan du altid finde noget at give dig til. Det er storby med stort S, men du kan også sagtens søge lidt uden for byen og nyde en mere stille og rolig dag. Uanset hvad du er til, kan du finde det på en busrejse til Berlin.



5 ting, du skal opleve i Berlin:

Nyde en lang gåtur eller en picnic i Tiergarten, Berlins mest kendte park

Se den nedlagte Tempelhofer Feld-lufthavn

Tag på søndagsmarked i Mauerpark, hvor du kan gøre dig et genialt køb

Se den imponerende Brandenburg port, et levn fra det 18. århundrede

Tag en tur op i Berlins TV-tårn og opleve den fantastiske udsigt ud over byen

Nyd en ferie med kultur i højsædet på en busrejse til Hamburg

Selvom Hamburg af og til forbindes med Berlin, er det to vidt forskellige byer. Skal du på busrejse til Hamburg, kan du se frem til en historisk og indflydelsesrig by, der konstant rører på sig.

5 ting, du ikke må gå glip af i Hamburg:

Gå en tur på Hamburg havn, den anden største havn i Europa

Udforsk St. Pauli-nabolaget og kig på street art i timevis

Lav din egen chokolade på Hamburgs Chocoversum Chokolademuseum

Gå ned ad Reeperbahn og se Europas største Red Light District

Gå en tur i Elbtunnelen, den længste flodtunnel i verden

Skal byferien være grøn? Så hop på en busrejse til München

Sidst, men bestemt ikke mindst, har vi München. Med en titel som Tysklands tredjestørste by er München helt bestemt et sted, du kan få mange dage til at gå i. Den grønne by er kendt for smukke parker, museer og paladser.

5 ting, du skal opleve, når du er i München:

Se Marienplatz og alt det, pladsen har at byde på (bonusinfo: nyd et fantastisk julemarked, hvis du er i München i november og december måned)

Besøg Glyptothek museet, et af de eneste museer i verden dedikeret til oldstidsskulpturer

Oplev NS-Dokumentationzentrum fyldt med nazidokumenter, der fortæller om antisemitisme og racisme under Anden Verdenskrig

Nyd roen i St. Peterskirche, og gå eventuelt op i toppen af kirken

Tag i Müller’sches Volksbad og tag et dyp i vandet

Tyskland er fuld af feriemuligheder – hvor skal du hen først?

Hvad end du tager til München, Hamburg eller Berlin er du garanteret at få en god tur. Tyskland er et dejligt ferieland, hvor der er masser at opleve for hele familien.