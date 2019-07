Får du det hurtige bredbånd, du betaler for?

Du bør også lave lidt research i forhold til, om der er nedsat bredbåndshastighed i netop dit lokalområde, da mange ydre kommuner og landdistrikter på nuværende tidspunkt simpelthen ikke kan tilbyde samme hastighed som i storbyerne. Er dette tilfældet for dig, bør du tage kontakt til dit teleselskab og høre om andre muligheder for at få stabilt og hurtigt internet i hjemmet.

Først og fremmest skal du selvfølgelig være helt sikker på, at der ikke er en helt praktisk forklaring på den forringede netforbindelse, som du selv kan rette op på. De mest almindelige problemer har ofte alt med routeren at gøre: Er den placeret det mest optimale sted i hjemmet i forhold til signalet? Er der massive betonvægge, flisevægge eller store spejle mellem din computer og routeren? Tjek i det hele taget, om din router er indstillet korrekt og anskaf eventuelt en wifi-signalforlænger, som du kan placere på et strategisk sted i boligen.

Speed hastigheden op - til den rette pris!

Har du udelukket disse praktiske problemer, kan du lave et hastighedstjek online - skriv blot “hastighedstjek på bredbånd” i din søgemaskine og udfør en gratis, uforpligtende test på en af de mange danske hjemmesider, der findes til formålet. Ligger målingen meget under det niveau, du betaler for, skal du først overveje, hvor mange brugere, der er på dit netværk. Er I flere i hjemmet, der på samme tid surfer, streamer og gamer online, påvirker det nemlig hastigheden i stor grad!

Som generel regel giver en 20 Mbit bredbåndsforbindelse en fin hastighed for 2 personers normale netforbrug, men er I en familie på 4-5 personer, der netop streamer meget fra forskellige enheder eller spilles der “tunge” onlinespil, kan det hurtigt mærkes på bredbåndshastigheden generelt.

Undersøg derfor prisen på et bredbåndsabonnement med et større antal Mbit, så alle kan være online uden, at det går ud over hastigheden. På Samlino.dk kan du sammenligne aktuelle tilbud fra mere end 20 danske bredbåndsudbydere og du kan nemt få overblik over forskellige hastigheder (antal Mbit) samt abonnementer og oprettelsesgebyrer - se mere her: https://www.samlino.dk/bredbaand.

Der er i de fleste tilfælde meget store besparelser ved at overveje at skifte bredbåndsudbyder, særligt da kampen om kunderne er stor. Så selvom du muligvis for overblikkets skyld har samlet mobil- og bredbåndsabonnement hos samme udbyder, som du har haft i årevis, er det desværre langt fra ensbetydende med, at du med dette “samle-tilbud” får den bedste pris - eller hastighed!