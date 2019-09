Få udført en gratis sikkerhedstjek på din bolig??

Hvis man ikke har fået lavet et gratis sikkerhedstjek, er det på tide at man gør det. Det er vigtigt at du følger med teknologien, da sikringsbranchen udvikler sig hele tiden. Dette stiller store krav til de forskellige låsesmede, og der er vi eksperter. Med hjælp fra os kan du holde kriminaliteten væk. Jo sværere og længere tid det tager for tyven at komme ind, jo hurtigere opgiver de og går væk igen. Vi har låsesmed Frederiksberg , Låsesmed Lyngby , Låsesmed København , Låsesmed Amager og i hele Storkøbenhavn samt Nordsjælland. Så har du brug for en låsesmed så giv os et kald

Få lavet et gratis sikkerhedstjek inden tyven har været der!

I dag må vi konstatere at sikkerheden i de fleste hjem er for ringe. Behovet for at man får en bedre overvågning er i dag stigende og desværre stoler danskere stadig på deres gamle normale låsesystemer. F.eks. er en kædelås og normale hasper er ikke nok for en ordentlig sikkerhed i hjemmet.

Hvad med at få lavet et gratis sikkerhedstjek, inden det er for sent?

Det er desuden et normalt problem, at flere boliger er udstyret med gamle låse, som er slidte og derfor lette at bryde op.

PB Låse & Sikring anbefaler at udskifte låse og tilbehør hvert tiende år, de de får en masse slid. Når du skifter låse og tilbehør får du også et overblik over hvem der har adgang til din bolig. Det kan være svært at holde styr på hvem der har kopier af ens nøgler, og hvor mange der er i omløb.