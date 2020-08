Send til din ven. X Artiklen: Få styr på din data, og skab værdi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Få styr på din data, og skab værdi

Som virksomhed kan det være svært at tage de store beslutninger, der skal bestemme den fremtidige retning. At kigge på din virksomheds data kan være en stor hjælp til både at se om der er et behov for at tage større beslutninger, og om de beslutninger I overvejer kan bakkes op af den data i har. At få et overblik over jeres data kan dog være en uoverskuelig proces, men afgørende for din virksomheds fremtidige vækst.

Indsamling af data En udfordring for mange er selve indsamlingen af data. Mange har ikke hverken tålmodigheden eller kompetencerne til at indsamle, og omsætte data til noget meningsfyldt for virksomheden. Derfor gør mange virksomheder i dag brug af business intelligence (BI), der netop går ud på at transformere rå data din virksomhed har, til et meningsfyldt overblik. Et problem der også kan opstå, er at din virksomhed har flere forskellige platforme jeres data er spredt ud over, hvor det dermed kan være en større udfordring og uoverskueligt at samle et overblik. Derfor kan det give mening at kigge på et BI-værktøj, der har den funktion at omdanne jeres data til sammenhængende analyser. Her vil du netop få samlet den data din virksomhed har spredt ud over forskellige platforme, og samle, håndtere, og transformere den data til en simpel præsentation. Til sidst vil et BI-værktøj fungere som et samlingspunkt, hvor man vil kunne hente relevant og troværdig viden, der stammer direkte fra din virksomheds databaser, nemt og hurtigt.

Skab et overblik Når du henter din data ned, vil det være med det formål at skabe et overblik. Når du skal træffe beslutninger, vil du kunne bruge den data du har i virksomheden, præsenteret på en let forståelig måde, så du kan danne dig et overblik over den data der før var uoverskuelig. Du vil altså på baggrund af faktabaserede beslutninger kunne optimere din virksomhed, hvor du vil kunne få en god indsigt, både strategisk og operationelt. På den måde vil det altid være en fordel når du skal træffe beslutninger at dykke ned i den data i har, i et samlet overblik, der viser de tal du har brug for. Det kan f.eks. være salg i bestemte perioder, eller data omkring jeres lagerstyring. Du vil altså få visualiseret din data, så det kan blive nemmere at få et større og hurtigere overblik, og dermed træffe bedre beslutninger.