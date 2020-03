Send til din ven. X Artiklen: Få styr på det tekniske når du starter virksomhed – 3 gode råd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Få styr på det tekniske når du starter virksomhed – 3 gode råd

Én ting er at opstarte sin egen virksomhed, en helt anden ting er at drive den til daglig. Der er en masse der skal holdes styr på og det ultimativt vigtigste er derfor din struktur. Det er vigtigt at have gode systemer som gør det nemmere at holde overblik over data. Læs med her og få gode ideer til hvordan du får den bedste start.

Få struktur og system fra start Et enterprise resource planning system forbinder arbejdsprocesser i virksomheden, på tværs af afdelinger som lager, indkøb, salg, økonomi, produktion m.m. et ERP system knytter arbejdsprocesserne sammen i en virksomhed, så du kan håndtere alle de forskellige niveauer. ERP systemet bygger på én fælles database for hele virksomheden. Det er i vis udstrækning inspireret af de oprindelig, manuelle processer tilsat den moderne og forenkling. Men især det sidste bliver ikke udnyttet optimalt af ret mange virksomheder.

Man kan som iværksætter lige så godt, finde et godt og optimalt system fra start. Det gode ved Microsoft Dynamics 365 Business, som Datacon.dk blandt andet tilbyder er at, systemet i princippet kan bruges til enhver virksomhed uanset størrelse og branche. Som iværksætter skal man virkelig have fokus på en god struktur, da det er altafgørende for virksomhedens overlevelse.

Beskyt din data bedst mulig Online databrud er en konstant og farlig trussel mod din virksomhed. At frigive fortrolige informationer, uanset om det er bevidst eller som reaultat af et cyberangreb kan have katastrofale konsekvensker. I 2018 er alle øjne retter mod cybersikkerhed, og at forhindre datalæk er vigtigere nu, end det nogensinde tidligere har været. Hvis din virksomhed ikke bruger en VPN, så er alle dine fortrolige data sårbare overfor hackere og cyberkriminelle, og du ved aldrig hvornår de kunne arbejde for konkurrenterne.

En VPN er den bedste og mest sikre måde at beskytte din data på, og beskytte dit netværk. Ved at lede din netværkstrafik gennem en sikker forbindelse til en fjernserver, så vil en VPN kryptere dine data, og gøre dem praktisk talt umulige at få fingrene i for hackere. Besøg vpnguiden.dk for at læse langt mere omkring, hvorfor det er så smart at have en VPN generelt og hvad den beskytter dig imod.