Få råd til den næste lejlighed

Lejlighedspriserne varierer meget alt efter, hvor du kigger henne. I de mindre byer kan du forholdsvis nemt finde lejligheder i alle prisklasser, også en prisklasse der passer til dig med knap så mange penge ved hånden. Men når du rykker ind mod de store byer, i særdeleshed Århus og København, stiger priserne eksponentielt. I f.eks. København kan kvadratmeterprisen nemt komme over 40.000kr – også for gennemsnitlige boliger. Ydermere skal du jo også betale indskuddet, hvilket også løber op i mange tusinder af kroner. Det er derfor en god idé at vide, at du skal flytte lang tid før, du faktisk gør det. Så har du nemlig tid til at spare penge op til indflytningen. Hvis der ikke er tid til dette, kan man vælge at tage et lån for at hjælpe med depositum.