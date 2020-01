Send til din ven. X Artiklen: Få professionel hjælp til VVS og energiløsninger nu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Få professionel hjælp til VVS og energiløsninger nu

Dette er sponsoreret indhold Kunne du godt tænke dig at få tjekket op på din varmeløsning i hjemmet? Dansk Varme Service er eksperter i lige netop boligopvarmning og kan hjælpe dig i hus med dit projekt “varmeløsning”. Læs mere her.

Hvad kan Dansk Varme Service tilbyde dig? Dansk Varme Service udbyder mange forskellige former for ydelser, der alle kan være med til at optimere varmen i din bolig. Dette indebærer blandt andet service på adskillige varmeløsninger, der lyder som følgende:

Service på din varmepumpe Har din varmepumpe en kølemiddelfyldning på over et kilo, kræver lovgivningen, at man mindst én gang årligt får foretaget et eftersyn, også kaldet servicetjek, på den. Dette eftersyn kan ikke bare foretages af enhver, da mekanikken bag en varmepumpe godt kan være meget kompliceret. Derfor anbefales det på det kraftigste, at man benytter sig af de professionelle energiteknikere, der har mange års erfaring med netop servicetjek. I værste tilfælde kan kølemidlet lække og føre til udslip, og det er særdeles skadeligt for miljøet. Et servicetjek af din varmepumpe er rigtig vigtig, da det også er med til at sikre varmeløsningens levetid markant. Når man tager sig godt af sin varmepumpe og vedligeholder den, vil den leve meget længere, end hvis man ikke gjorde.

Service på din fjernvarme Ligesom det er rigtigt vigtigt at vedligeholde og få foretaget service på sin varmepumpe, er det ligeledes vigtigt at gøre det samme på din fjernvarme. Det vil være en klar fordel både for miljøet, levetiden på din varmeløsning og sidst men ikke mindst miljøet. Med jævnlige kvalitetssikrede servicetjek på din fjernvarme er du garanteret, at den lever længere, og giver dig mest mulig varme for pengene. Du kan tegne et abonnement, hvor du kan vælge mellem et eftersyn hvert år eller hvert andet år.

Service på dit træpillefyr Med vedligeholdelse og den rette indstilling vil dit træpillefyr give dig mest mulig varme. Dette kan du få ordnet gennem Dansk Varme Service, der udbyder servicetjek på træpillefyr. Et servicetjek af dit træpillefyr indebærer en justering samt eftersyn for at undgå, at driften stopper helt unødigt. Hvis der bliver foretaget jævnlige eftersyn på dit træpillefyr, ville du kunne forvente, at det har en lang levetid på mellem 15 og 20 år. Derfor er det virkelig en god ide at benytte sig af Dansk Varme Service abonnement på træpille service.