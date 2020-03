Send til din ven. X Artiklen: Få mere sundhed på arbejdspladsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Få mere sundhed på arbejdspladsen

Der er mange måder at være sund på. Men medarbejdernes miljø er klart en af dem som er vigtigst, da det påvirker hele ens liv, og altså også ens sundhed når man har fri.

Bevægelse på arbejdspladsen Vi mennesker elsker at sidde ned, hele tiden. Men det er ikke godt for hverken krop eller sind, at være inaktivdagen lang. Vi er på ingen måde lavet til at sidde eller ligge ned dagen lang. Faktisk er vores krop bygget til det præcis modsatte! Vi er faktisk lavet til at kunne vandre og løbe unormalt langt. For mange tusinde år siden da vi jagtede rådyr med spyd, var vores taktik ikke at prøve at fange rådyret på farten, men i længden. Fordi vi er bygget som vi er, kunne vi blive ved med at løbe og løbe efter rådyret, indtil det blev så træt, at den dejsede om. Det er blot for at smide en stor fed streg under udmeldelsen, at vi ikke er lavet til at side ned dagen lang. Der er derfor vigtigt at du med små mellemrum tager en pause.

Motion på arbejdspladsen Vi elsker at lave studier og analyser af os selv hele tiden. Hver uge kommer der nye spændende artikler om et eller andet, der måske ingen relevans har, men som er utrolig spændende. Nå, men et af de mange studier blev lavet med fokus på hvad motion ville gøre for medarbejderne i virksomheden. Man tog altså og tvang folk på virksomheden til at dyrke motion flere gange om ugen. Det resulterede i at de var meget gladere! Og samarbejdet på arbejdspladsen og den generelle livskvalitet steg. Så sundhed på arbejdsmarkedet betyder altså meget!

Glade medarbejdere er mere produktive Flere studier har også vist, at den gammeldags måde at køre sin forretning på, ikke fungere! Du bliver ikke mere produktiv af at ånde dine medarbejdere ned i nakken, og putte en enorm vægt på deres skuldre. Hvis dine medarbejder er bange for at gøre noget forkert fordi det kunne resultere i en sur chef, og derfor måske en fyring, er de bange for at gøre mere eller mindre, og du får derfor en flok medarbejdere der er bange for at tænke selv! Det modsatte sker når medarbejderne føler glæde på arbejdspladsen. Når de ikke er bange for deres chef, men ser ham som en person der vil hjælpe dem. Da vil de udfolde deres potentiale, da de vil gøre mere for virksomheden, ikke fordi de vil gøre for dig som chef, men for dem selv. De kan lide at være på arbejde, så hvorfor skulle de rende rundt og være sure, i stedet for at smile og give den gas? Alle studier peger på at du er mere produktiv hvis du er glad, og det giver jo også sig selv!