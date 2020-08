Få magien tilbage med genåbningen af Disneyland Paris

Den gradvise åbning omfatter forskellige restriktioner, nye tiltag og en grundig overvågning af situationen, så parkerne hele tiden sørger for at leve op til de krav og anbefalinger, der er fra den franske regering og sundhedsmyndigheder. Disneyland Paris udtaler, at de i takt med udviklingen af Corona-virusset justerer parkernes forskellige foranstaltninger, så genåbningen fuldt ud sker med hensyntagen til gæsternes sikkerhed.

I mange måneder har Disneyland Paris været lukket for gæster på grund af COVID-19, og de to parker – Disneyland Park og Walt Disney Studios Park – har stået tomme uden de tusindvis af gæster, som normalt besøger det magiske sted hver dag. Men der er heldigvis gode nyheder fra Disneyland Paris, der vidner om et lys for enden af tunnelen: fra den 15. juli 2020 er parkerne igen åbne!

Parkerne tillader desuden kun et begrænset antal gæster, og der er igangsat et nyt bookingsystem, hvor du blandt andet gennem en onlineportal skal booke dig ind på en bestemt besøgsdag. Du kan derfor ikke længere blot købe en åben billet og møde op, når du har lyst – parkerne skal kunne kontrollere antal besøgende, så det er muligt at holde afstand og føle sig tryg blandt så mange andre mennesker.

For at holde genåbningen fuldstændig sikker og i overensstemmelse med Corona-restriktionerne, har Disneyland indført foranstaltninger, der tager hensyn til denne helt særlige situation. Sundheds- og sikkerhedsforanstaltningerne omfatter blandt andet et krav om ansigtsmasker overalt i Disneyland Paris, dog med enkelte forbehold for blandt andet alder og personer med vejrtrækningsproblemer og andre sygdomme, der gør det umuligt at bruge maske.

Hoteller og restauranter holder ligeledes åbent med nye restriktioner, så du kan stadig nyde din mad i magiske omgivelser og bo inde i parkerne på et af de flotte og luksuriøse Disney-hoteller. Ved at bo på hotel i Disneyland Paris forlænger du magien og giver dig selv og din familie mulighed for at opleve endnu mere og gense nogle af dine yndlingsattraktioner og -forlystelser. Der er desuden nye procedurer for indtjekning på Disney-hotellerne i parkerne for at garantere en helt tryg og sikker oplevelse for både gæster og personale.

Du kan stadig opleve de elskede Disney-karakterer rundt omkring i parkerne, men med visse restriktioner for tæt interaktion mellem gæsterne og de velkendte karakterer som Snehvide, Mickey Mouse og Askepot. I attraktionerne er der tydelige afstandsmarkeringer, så det er sikkert at stå i kø, og selve turene tilpasses en passende fysisk afstand mellem familier og grupper.

Disneys zen-garanti med fleksibel booking

Når du og din familie drømmer om at besøge det magiske Disneyland Paris, skal I også kunne booke og planlægge rejsen med ro i sindet. Derfor tilbyder Disneyland Paris nu en såkaldt zen-garanti, der giver dig ret til uden gebyrer at aflyse eller ændre din reservation, hvis situationen for din familie eller udviklingen af COVID-19 ændrer sig og spænder ben for jeres rejseplaner.

Er du klar til at opleve den eventyrlige genåbning af et af de mest magiske steder i verden, kan du booke din rejse til Disneyland Paris med Magic Tours, som hjælper dig med at planlægge lige præcis din drømmerejse. Og det hele foregår med visheden om, at du ikke brænder inde med en billet, hvis dine omstændigheder skulle ændre sig, inden du får mulighed for at opleve magien.

Som nævnt tidligere skal du registrere din adgang til Disneyland Paris, og derfor er du også garanteret adgang på den dag, du vælger. Du risikerer derfor ikke at have stået i kø og derefter få at vide, at makskapaciteten for den ene eller begge parker er nået, og du risikerer heller ikke kaos på hotellet, hvis du har booket overnatning – og det giver da zen, ikke?