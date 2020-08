Få hurtigere mobilt internet med disse tips

Vidste du, at der faktisk er nogle ting, som du selv kan gøre for at forbedre dit mobile internet? Hvis ikke, så er du kommet til det helt rigtige sted. Der er nemlig hjælp på vej, så du ikke fremover skal miste tålmodigheden over langsomt internet. Her i denne artikel har vi samlet en række nyttige tips til, hvordan du kan få hurtigere mobilt internet, så læs med her og bliv klogere på, hvordan du selv kan optimere dit internet.

For at dit trådløse internet kan fungere optimalt er det dog altafgørende, at der et godt signal fra routeren over til dine trådløse enheder. Jo flere forhindringer signalet skal igennem på turen fra routeren til din trådløse enhed, desto svagere bliver dit signal. Placer gerne din router et centralt sted i boligen, hvor signalet ikke skal igennem alt for mange vægge, døre og lignende. Undgå så vidt muligt at placere routeren inde i møbler, men placer den gerne højt i det pågældende rum. Så får du de bedste betingelser for et godt signal.

For at dit internet fungerer optimalt er det vigtigt, at du starter med at sikre dig, at din router rent faktisk står centralt placeret i din bolig. Det gør den med al sandsynlighed ikke. Mange af os har nemlig en tendens til at gemme routeren så langt væk som overhovedet muligt, da det ikke er den kønneste opfindelse.

Et andet godt råd er simpelthen at genstarte routeren manuelt og at gøre det regelmæssigt. Det kan for eksempel være en gang om måneden, og her kan det være en god ide at skrive det ind i kalenderen eller vælge d. 1. i hver måned – ellers kommer du til at glemme det.

Sluk for de enheder, der ikke er i brug

Har du mange forskellige enheder liggende, som alle er koblet til dit trådløse internet, kan det være, at din internetforbindelse er blevet langsom, fordi forbindelsen simpelthen er overbelastet. Sluk derfor alle de enheder, som ikke behøver at have forbindelse til det trådløse internet lige nu, og tænd dem først igen, når du skal bruge dem.

Undgå at overbelaste nettet med for mange brugere ad gangen

Ligesom netforbindelsen kan blive overbelastet, hvis der er for mange forskellige enheder, der er koblet på nettet på samme tid, kan der ligeledes også være for mange mennesker på nettet på samme tid. Sidder I for eksempel og streamer en film på Netflix, samtidig med at I er på nettet på hver jeres telefoner, eller ser børnene tegnefilm på tabletten, mens teenageren gamer, og du selv har et videoopkald, kan du risikere, at internetforbindelsen bliver overbelastet.

Her kan en løsning være, at I hver især får et tidsrum, hvor I kan benytte jer af det mobile internet.

Opdater dine enheder til den seneste version

Du kender det sikkert alt for godt. Din computer, smartphone, tabletten og spillekonsollen skal alle sammen opdateres fra tid til anden. Her er det vigtigt for at optimere din internetforbindelse, at du ikke ignorerer opdateringerne, men at du i stedet for sørger for at holde alle de forskellige enheder opdaterede.

Nogle af disse opdateringer kan nemlig have en stor indflydelse på den generelle hastighed på den pågældende enhed, ligesom de også kan spille en væsentlig rolle i forhold til det trådløse internet.

Kontroller din bredbåndforbindelse med et kabelHvis du er i tvivl om, hvorvidt det er din bredbåndsforbindelse generelt, der er langsom, eller om det kun er dit mobile bredbånd, der er problemer med, så kan du med fordel prøve at tjekke forbindelsen via et internetkabel. Her kobler du internetkablet fra din router og direkte ind i din computer eller dit TV. Hvis forbindelsen fungerer upåklageligt, er det med al sandsynlighed dit mobile bredbånd, der skal optimeres.

Foretag en hastighedstest af dit bredbånd

Der findes flere forskellige sites, hvor du kan teste din internetforbindelse, og du kan formentlig også gøre det direkte på din internetudbyders hjemmeside. På den måde kan du se, hvilken hastighed dit internet kører på for at vurdere, om du rent faktisk får den internetforbindelse, som du betaler for.

Skift trådløs bredbåndskanalBor du i et tætbefolket område, for eksempel i et lejlighedskompleks, hvor der er mange personer, der bruger netværket på samme tid, så kan det påvirke din internetforbindelse og internethastighed. I så fald kan en løsning være at skifte til en anden trådløs bredbåndskanal, hvor der ikke er lige så mange brugere på.

Anskaf dig et ekstra accesspunktBor du i en stor bolig, eller er dit hus i to plan, kan det være svært at få stabilt og hurtigt internet i hele huset. Derfor kan det være en mulighed at anskaffe et ekstra accesspunkt, som forstærker og forlænger det trådløse signal.





Invester i mobilt bredbånd

Er I mange i hjemmet, der har behov for at være på det trådløse netværk på samme tid, kan det være en god ide at investere i mobilt bredbånd. På denne måde kan I dele forbindelsen op, så nogle af jer benytter jer af det mobile bredbånd, mens resten af jer bruger det trådløse netværk.