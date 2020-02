Send til din ven. X Artiklen: Få hjælp til tvister indenfor lejemål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Få hjælp til tvister indenfor lejemål

Markedet indenfor lejeboliger er kæmpe stort og i vid fremgang, og de ledige boliger står sjældent tomme i mange øjeblikke. Der er rift om de gode og billige boliger og erhvervsmål i de større danske byer, og mange er så desperate efter at få tag over hovedet, at de ser gennem fingre med alle de små julelege, som deres udlejer leger med dem. Nogle udlejere tager for meget husleje for lejemålet eller sætter pludselig huslejen op uden nogen grund - og her kan gode råd være dyre, hvis man ikke ved, hvor man skal gå hen. Heldigvis er der flere forskellige muligheder, man kan benytte sig af - både hvis man er utilfreds med udlejeren, eller hvis man mener, at ens lejere ikke lever op til den kontrakt, der er indgået.

Forsøg at nå til enighed af dialogens vej Hvis du er raget uklar med enten din lejer eller din udlejer, så er dialog først og fremmest vejen frem. Det kan være svært at holde en konstruktiv tone, hvis man er uenige om en sag, men hvis tvisten skal løses på en ordentlig måde, så kræver det dialog. Har du problemer med at håndtere konflikter, så kan det være en god idé at søge hjælp, inden du starter en dialog med enten din lejere eller med din udlejer.

Der er mange steder, der tilbyder gratis redskaber og samtaler til at blive bedre til konflikthåndtering, og selv hvis der ikke er et gratis tilbud i dit område, så er det pengene værd. Dialog er et godt våben, og hvis man udviser overskud og saglighed, så hjælper det bestemt på sagen.

Gå til et professionelt advokatfirma og få deres vurdering af sagen Selvom det kan virke drastisk at inddrage en advokat i den tvist, der måtte være, så er det ofte et klogt træk at foretage sig; særligt hvis der er mange penge involveret, der gør processen ekstra svær. Der er mange kringelkroge indenfor lejeret, og man kan umuligt have hele lovsamlingen inde under huden, og netop derfor bør man lade et advokatfirma se på ens sag. Advokaterne har styr på alle de forskellige love og regler, der gælder omkring alt fra lejekontrakt til huslejestigninger, og det betyder med andre ord, at man kan få en uvildig vurdering af ens sag; om den er mod lejeren eller mod ens udlejer.

Mange advokatfirmaer er villige til at vurdere sagerne ganske gratis, hvorved du kan få et indblik i, om der kan laves en sag - og efterfølgende kan de køre sagen for dig, hvis den skal for domstolene. Hverken lejere eller udlejere skal snydes, og hvis der er tvister, så kan advokathjælp være vejen frem.