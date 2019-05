Send til din ven. X Artiklen: Få gode råd til dine kommende firmafester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Få gode råd til dine kommende firmafester

Måske står du overfor at skulle arrangere en firmafest, og du ved, at den skal foregå i København. Du har måske ikke fundet det perfekte sted endnu, og det er stadig også uvist, hvad firmafesten præcist skal bestå af. Cirkusbygningen er et godt bud på en placering i hjertet af København, og hvis dine medarbejdere skal have en oplevelse, de aldrig glemmer, så skal du holde din firmafest her.

Du får råd og vejledning fra start til slut En firmafest kræver altid en del planlægning, hvor det kan være rart at have nogle at rådgive sig med. Cirkusbygningens professionelle eventproducere kan her hjælpe dig med at skræddersy din firmafest, så den passer til dine ønsker og behov. Eventproducerne er med hele vejen og står for at afvikle festen, så alt forløber som planlagt.