Få et trygt brugtbilskøb med Toyota PLUS

Overvejer du at købe en brugt bil? Toyota vil gerne sikre dig et godt køb med flere fordele. Med Toyota PLUS Tryghedsordning får du et trygt brugtbilskøb. Læs om dine fordele her i artiklen.

Toyota PLUS er din sikkerhed for at finde en sund og solid brugt bil. Enhver brugt Toyota har gennemgået en grundig kontrol efter Toyotas egne høje standarder. Det er din tryghedsgaranti for, at bilen er i god stand og et sikkert køb.

Forlænget fabriksgaranti – år efter år Toyota PLUS Tryghedsordning byder på en række fordele. Med Toyota PLUS har du mulighed for at få forlænget bilens fabriksgaranti i op til 3 år ad gangen. Udløber din garanti kan den fortsat fornyes, så du er godt dækket ind – år efter år. Med en Toyota PLUS kan du være dækket af garantien i helt op til 10 år i alt – uanset hvor mange kilometer, du ligger for vejen. Skulle din Toyoya PLUS brugtbil mod forventning få behov for en reparation, vil det derfor ikke påvirke dit budget.

Det eneste du skal sikre er at overholde de obligatoriske serviceeftersyn på et autoriseret Toyota værksted. Få budgetsikkerhed og ro i maven – og bliv en del af Toyota PLUS.

Vejhjælp i Europa Med en Toyota PLUS Tryghedsordning får du derudover vejhjælp i hele Europa – uanset om du kører i ny eller brugt bil. Skulle du være uheldig at punktere eller have brug for anden assistance fra et værksted, kan du med ro i sjælen kontakte vejhjælp. Kør trygt på ferie i din Toyota.

Alle Toyota PLUS fordele Forlænget fabriksgaranti i op til 10 år, hvis du overholder service

Toyota PLUS garanti uden kilometerbegrænsning

· Vejhjælp i hele Europa

· Mulighed for at bytte din Toyota til anden model inden for 14 dage

· Standardiseret teknisk kontrol på alle Toyota PLUS brugtbiler