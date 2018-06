Få en mere spændende hverdag i parforholdet

Det er bestemt ikke et tabu, og det er faktisk noget, rigtig mange vælger at benytte sig af. Det giver måske ofte den lille ekstra spænding, som der er brug for i forholdet.

Har du nogensinde tænkt på, om du har brug for ny spænding i din hverdag? I så fald kan det sagtens være værd at prøve noget helt nyt, eksempelvis når det kommer til sexlivet. Vælger man at bruge erotisk legetøj, vil man måske opdage, at der åbner sig nogle helt nye verdener, man ikke havde været opmærksom på.

For mange mennesker kan det være en stor udfordring at finde den helt rigtige spænding i hverdagen. Det betyder, at man måske sommetider glemmer sig selv lidt og går måske glip af en masse ting, man ikke behøvede. Det handler eksempelvis om at realisere sig selv, når man kan.

Tag ud

Det kan også være supergodt for et forhold at tage noget mere ud. Måske er man lidt stoppet med det, efter børnene kom ind i billedet, eller også har man bare svært ved at tage sig sammen til at få bestilt de rigtige ferier. Så er det måske på tide at give det en ordentlig chance og komme lidt væk hjemmefra.

Det kan eksempelvis foregå ved, at man tager til udlandet. Man kan møde nye kulturer, som måske inspirerer i forholdet, og måske giver det også bare lidt luftforandring fra hverdagen, som måske er blevet lidt triviel. Det kan samtidig sagtens give noget inspiration til, hvordan man puster nyt liv i forholdet – også derhjemme.

Har man ikke tiden eller økonomien til at tage på store udlandsture, er det også en god idé at tage en weekendtur. Det kan være til et lækkert kursted, hvor tiden er der til at få talt om tingene og ellers bare huske på, at man er kærester. Det kan også være en tur ud og lave noget helt nyt, som man ikke normalt ser hinanden i, hvilket også kan åbne øjnene op for nogle positive nye sider af hinanden.