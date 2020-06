Send til din ven. X Artiklen: Få det bedste ud af dine inkassosager Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Få det bedste ud af dine inkassosager

En succesfuld virksomhed er afhængig af et forudsigeligt cash flow og gode kunderelationer. Når dine kunder ikke betaler til tiden, kan et inkassoselskab inddrive gælden og samtidig arbejde for at fastholde kunden. Generelt set gælder det, at jo hurtigere du kommer i gang med inkassoprocessen, jo større er sandsynligheden for, at du at få dine penge igen.

Fordele ved inkasso Hvorfor skal du overveje, hvad inkasso betyder for dig og din forretning?

Et inkassoselskab kan hjælpe dig med at blive betalt hurtigere og nedbringe udestående kredit, samtidigt med at du bevarer det gode kundeforhold. I sidste ende betyder det, at du i stedet får mere tid til at fokusere på det, du gør bedst. Få mere tid mellem hænderne At drive virksomhed er et tidskrævende arbejde, og uanset om du er en stor virksomhed eller et lille enkeltmandsfirma, skal du koncentrere dig om det du gør bedst, fremfor at bruge tid på at blive betalt. Her bliver det fordelagtigt at uddelegere disse opgaver til et inkassoselskab. Ved at håndtere forsinkede betalinger bestemt og retfærdigt, kan et inkassoselskab hjælpe dig med at blive hurtigere betalt samt nedbringe udestående kredit.

Forløbet i en inkassosag Bemærk, at før sagen overgår til selve inkassoforløbet, skal der være fremsendt mindst én rykkerskrivelse og et inkassovarsel. Når et inkassoselskab modtager sagen, sker der følgende; Først bliver data gennemgået, hvorefter der tjekkes op på kundens oplysninger. Herefter søger inkassoselskabet en dialog med kunden og benytter en række midler til at tage kontakt. Kontakten foregår bl.a. over telefon, via brev, SMS eller mail. Umiddelbart efter at sagen er blevet oprettet, fremsendes den første skrivelse, samt et frivilligt forlig. Inkassokonsulenter sikrer indrivelse af gæld Skulle det, til trods for den indledende indsats, ikke lykkes at komme i dialog med kunden, vil inkassoselskabet som udgangspunkt sende en konsulent ud til kundens adresse. Her lykkes det i de fleste tilfælde for inkassokonsulenten at få direkte betaling, alternativt aftales der en afdragsordning. Skulle det dog ske, at sagen ikke ender positivt hos konsulenten, vil der gennem et samarbejde mellem dig og inkassoselskabet vurderes, om sagen skal fortsætte i overvågningsforløbet, overgå til retslig behandling, eller om den skal afsluttes. I langt de fleste tilfælde, vil inkassoselskabet sørge for, at din kunde bliver registreret hos kreditoplysningsbureauer (bl.a. RKI), alt efter hvad der bliver aftalt. Såfremt at sagen skulle fortsætte i Overvågning (langsigtet inkassobehandling), vil inkassoselskabet løbende holde øje med ændringer i din kundes økonomi. Når og hvis kundens økonomi forbedres, vil inkassoselskabet på ny forsøge at indgå en aftale om betaling.

Retslig inkasso Hvis det ikke er lykkedes dig at få din udestående gæld betalt i rykker- eller under inkassoprocessen, kan et inkassoselskab hjælpe dig med at gå rettens vej. Gennem de retlige instanser kan der først og fremmest opnås fundament på kravet (dom på at din kunde skylder dig penge), dels indgås betalingsaftaler og endeligt kan der gøres udlæg for kravet hos kunden, hvis der er mulighed for dette. Fordele ved retslig inkasso Såfremt der er grundlag for at benytte retslig inkasso, vil der foreligge en række fordele, som i sidste ende forbedrer dine chancer for at få betaling. For eksempel brydes forældelsesfristen, hvilket automatisk sikrer dig længere tid til at opkræve betaling. Derudover får du mulighed for at foretage udlæg i eventuelle aktiver, og du kan desuden få en civilretslig afgørelse, såfremt din kunde har indsigelser.

Salg af fordringer Har du mange udestående inkassosager, kan du i visse tilfælde sælge disse til et inkassoselskab. Ved at sælge dine afskrevne tilgodehavender til et inkassoselskab frigøres likviditet, tab reduceres og du sparer i sidste ende tid. Yderligere kan det også hjælpe dine kunder, ved at tilbyde dem individuelle betalingsplaner, der giver dem mulighed for at blive gældfri på en nemmere måde.