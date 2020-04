"Få 3 gratis tilbud" – Hvordan fungerer det i praksis?

Man har i årevis kunnet indhente tilbud på opgaver fra lokale håndværkere, f.eks. tømrere, murer, malere og isolatører. Det var besværligt af flere årsager; for det første skulle man selv finde håndværkerne i telefonbogen, på nettet eller måske via venner og bekendte. Derefter skulle man kontakte håndværkerne enkeltvis og forklare dem, hvad man gerne ville have tilbud på. Hvis man var heldig, fik man måske et enkelt tilbud, som man ikke havde nogen idé om, var dyrt eller billigt.

Du er sikkert stødt på udtrykket ”Få 3 gratis tilbud” før, men er måske ikke helt klar over, hvad det faktisk betyder. Det får du at vide her!

Firmaerne byder på din opgave

Med konceptet ”Få 3 gratis tilbud” er det blevet meget nemmere. Man beskriver blot sin opgave i et online skema, tilføjer sine kontaktoplysninger og trykker send – færdigt arbejde! Opgaven sendes til et firma, der har specialiseret sig i at være bindeled mellem kunder og håndværkere. Firmaet validerer opgaven og udsender den i det tilknyttede netværk af håndværkere, der vil være i stand til at løse den stillede opgave. De 3 håndværkere, der reagerer hurtigst (og er mest sultne efter at få opgaven), modtager kundens kontaktoplysninger og kan herefter kontakte kunden direkte for at aftale et evt. møde eller med det samme komme med et tilbud på opgaven.

På denne måde er det håndværkerne, der kontakter kunderne og ikke omvendt, og man sikrer sig, at det kun er interesserede håndværkere, man kommer i kontakt med. Som kunde sparer man en masse tid på ikke selv at skulle kontakte forskellige firmaer, og med 3 forskellige tilbud på hånden, kan man frit vælge det, der passer bedst til opgaven. Nogen gange er prisen afgørende, andre gange er det udførelsen, valg af materialer eller tidspunktet for arbejdets færdiggørelse, der er afgørende – det bestemmer du som kunde helt selv. Her kommer nogle eksempler på fag, hvor du kan bestille 3 gratis tilbud.