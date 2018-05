Send til din ven. X Artiklen: Et godt sexliv spiller en rolle for din sundhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et godt sexliv spiller en rolle for din sundhed

Flere store undersøgelser har vist, at vores sexliv spiller en vigtig rolle for både vores mentale og fysiske sundhed. Dette aspekt bliver dog ofte overset, når vi diskutere folkesundhed i Danmark. Der er blandt andet en stor undersøgelse fra 2012 udgivet af Vidensråd for Forebyggelse, som har dokumenteret de positive effekter ved et godt sexliv. Det er derfor synd, hvis vi gør sex til at tabu.

Ligeledes har mange store udenlandske undersøgelse vist det samme, så der er et stort potentiale i et godt sexliv, når man taler om sundhed.

Sund livsstil giver bedre sex Ser man på nogle af konklusionerne fra de forskellige undersøgelser, så er en generelt sund livsstil vigtig for sexlivet. Hvis du drikker og ryger for meget, så vil det gå kraftigt udover sexlivet. Den sunde livsstil er både med til at øge sexlysten, men den er også med til at modvirke rejsningsproblemer og lav seksuel lyst. Når du først lever sundt, så er der dermed også en større chance for et godt sexliv, som igen kan medføre en endnu sundere krop og sjæl.

Få hjælp til sexlivet Selvom man lever sundt, så kan man af og til miste lysten til sex. Her kan det være en god ide med noget inspiration til sexlivet. For mange kan det dog virke grænseoverskridende at købe sexlegetøj eller andet udstyr, som skal spice ens sexliv lidt op. Flere og flere danskere har dog mod på at eksperimentere med sexlegetøj, og langt de fleste er glade for det. På denne måde virker det til, at tabuet omkring sex og sexlegetøj er på retur, hvilket vi med sundhedsbriller skal være glade for.

Tag eventuelt et kig på en af populære webbutikker med sexlegetøj via linket her.