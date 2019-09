Send til din ven. X Artiklen: Et godt kommunikationssystem kan forbedre arbejdspladsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et godt kommunikationssystem kan forbedre arbejdspladsen

Mange ser det, at drive en virksomhed, som et parforhold. Det går op og ned, men man uanset hvad, så skal man kunne tale med hinanden om sagerne - det er på den måde, at man undgår konfrontationer på og den måde man kommer ud af dem på. Det at kunne kommunikere med sine medarbejder, kollegaer og chefer er alfa omega. Det kan være med til at optimere arbejdsprocesser og vækste en virksomhed. Uanset om det er verbalt eller skriftlig, så skal der være mulighed for at kunne kontakte hinanden, og mange virksomheder har ikke et fælles intranet, hvor deres kontakt kører over.

Kommunikationsproblemer er roden til at alt ondt Mange virksomheder gør ikke brug af en fælles kommunikationsplatform, hvor al kommunikation mellem medarbejdere kører igennem. Dette gør, at kommunikation er spredt på alle mulige platforme alt efter hvilken medarbejder, chef eller anden, som man ønsker at have fat i. Nogle bruger SMS, andre skriver over Messenger på Facebook, nogle sender en email og andre vælger at tage den ansigt-til-ansigt. På den her måde sker der en masse kommunikation på mange forskellige parametre og platforme, hvilket kan være skadeligt for virksomheden, da der for hvert nyt led ofte går information tabt. Det kræver derfor ofte tid og kræfter at finde den tabte information - tid som kunne være brugt på noget andet. Derfor kan man med fordel anskaffe sig en fælles kommunikationsplatform, hvor alt intern kommunikation starter. Dette har visse fordele, da det er muligt at give beskeder til afdelinger, enkelte personer, chefer osv. Samme sted, samt være sikker på at man kan finde oplysningerne hurtigt igen.

Opbygger relationer og opfordre til innovation Udover at have visse organisatoriske og ordens-fordelen, så vil et fælles kommunikationssystem kunne opbygge relationer, hvor man ellers troede relationer ikke vil kunne bygges. Det hele afhænger selvfølgelig af, at man kommunikerer på en god og saglig måde, men et fælles platform vil kunne skabe venskaber mellem medarbejderne, som så vil kunne øge produktionen. Venskaber mellem kollegaer er en stor fordel, da man sjældent ønske at skuffe en ven og derfor yder man den bedste indsats. Dernæst vil en saglig og god tone mellem medarbejderne i et åben forum, hvor ideer ikke nedskydes opfordre til innovation. Medarbejdere, som føler, at de kan tale frit og få større indflydelse på dagligdagen i virksomheden, vil ofte komme forslag på hvordan man kan forbedre arbejdspladsen.