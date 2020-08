Et godt bookingsystem er essentielt i din forretning

I denne artikel tager vi et kig på hvorfor at der er essentielt for din forretning at have et godt og sikkert bookingsystem, hvis du driver en forretning hvor aftaler er altafgørende.

I en tid hvor Danmark og hele verden er præget af en krise i form af den nuværende Corona situation, så kan det for mange virksomheder give anledning til at kigge lidt indad. Kalenderen synes ikke længere at være så fuld som hidtil, hvilket kan give anledning til at tage et nærmere kig på de ting, som hverdagen normalt ikke tillader.

Et bookingsystem optimerer processor i din forretning

Om din virksomhed er en massørforretning, frisør eller noget helt tredje, så lever du af at booke aftaler med dine kunder, hvorfor at det også er super vigtigt at denne del foregår struktureret og ikke blot på en blok papir.

Hvorfor tænker du måske?

For det første er det ikke praktisk at have alle sine aftaler langt ude i fremtiden på en blok eller fysisk kalender, da denne kan blive væk, blive våd eller på anden måde bortkomme. Derved kan du hurtigt miste overblikket over dine kommende aftaler, hvilket på ingen måde er optimalt.

Udover at være lidt en risiko, så kan det også være lidt mere udfordrende for dine kunder at booke en tid hos dig. I en travl hverdag hvor vi ikke altid har mulighed for at ringe inden for de almindelige åbningstider, så kan det være oplagt at gøre det muligt for dine kunder at bestille en tid til massøren om aftenen når børnene er puttet.

Hvis du på din hjemmeside har et bookingsystem eller blot som link på din facebookside, så åbner du op for at potentielle kunder kan se hvorvidt du har tid og ikke nødvendigvis behøver at fange dig i åbningstiden, hvor du måske endda er optaget med at behandle/servicere en kunde.