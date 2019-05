Erhvervslivet skal spille en mere aktiv rolle i klimakampen

Klimakrisen er en af de største udfordringer, vi står over for lige nu. Den er vigtig og afgørende for os alle, og det er nødvendigt at træde aktivt ind i kampen.

Vi skal altså samarbejde og forske for at nå nogle ambitiøse klimamål for Danmark og for verden. Det er vigtigt for mig og for Det Konservative Folkeparti.

Jeg mener, at vi skal gå endnu længere, og at vi skal prioritere forskningen endnu højere og kæmper sammen med Det Konservative Folkeparti for, at de statslige bevillinger til forskning skal udgøre 1,25 procent af BNP i 2034, og at Danmark skal være en forskningsnation i den absolutte verdenselite.

Vi lever i høj grad af viden og ekspertise, og i Danmark har vi forskning i verdensklasse. Det skal vi fortsat have, og vi skal have mere af det, for det er med forskning i verdensklasse, at vi finder løsninger på bl.a. vores klimaudfordringer.

Det er nemlig ikke kun kloden, der har gavn af en ambitiøs klima- og energipolitik. Danske virksomheder er eksperter i grøn teknologi. Den globale grønne omstilling er en kæmpe mulighed for, at vi kan eksportere vores viden til hele verden. Klimakrisen er altså også en mulighed for at stå forrest i kapløbet om at skabe fremtidens løsninger.

Et eksempel på, hvordan både små og store dele af erhvervslivet kan gøre noget i klimakampen, kan hentes hos busoperatøren Nobina i Albertslund. De vandt sidste år kommunens grønne initiativpris, fordi de netop er innovative og gerne vil gøre en indsats for at gøre transporten grønnere. Dette grønne engagement skal vi have mere af i erhvervslivet.

Vi mener at det er afgørende, at erhvervslivet kommer til at spille en mere aktiv rolle i klimakampen. Det skal ske ved, at regeringen først muligt efter sommeren skal indkalde til grønne trepartsforhandlinger, hvor de sammen med erhvervslivet og et styrket klimaråd sammen skal finde nogle løsninger på denne enorme udfordring.

Skolen skal tilpasses eleven – ikke omvendt

Det er vigtigt at vi har nogle gode skoletilbud til vores børn. De fortjener nemlig den bedste start på livet, og de fortjener at vi tager hensyn til deres individueller behov og kompetencer. De skal ikke kassetænkes.

Skolereformen i 2013 var desværre primært bygget på kassetænkning, og det har reduceret den lokale mulighed for at tilpasse skolen eleverne.

Skoledagen er alt for lang!

I en omfattende lokal evaluering af folkeskolereformen i Høje-Taastrup Kommune peger hovedparten af skolelederne og samtlige lærere og pædagoger på tværs af indskoling, mellemtrin og udskoling på, at skoledagen er blevet for lang, hvilket går ud over elevernes motivation og engagement. Lærere og pædagoger konstaterer samstemmende, at de oplever trætte og brugte elever, som har svært ved at koncentrere sig, og at kvaliteten i undervisningen falder signifikant i de sene lektioner.

Vi konservative kæmpede tilbage i foråret 2013, da folkeskolereformen blev forhandlet, imod de alt for lange skoledage. Den daværende socialdemokratiske undervisningsminister, Christine Antorini, ville imidlertid ikke give os indrømmelser. Det rigide princip ”one size fits all” (= samme lange skoledag uanset forskelligartede behov alt efter elevernes socioøkonomiske baggrund) blev et bærende element i reformen.

Det lysner for eleverne

Der skulle et regeringsskifte til (i 2015), før en ny borgerlig regering gav skolerne mulighed for at reducere de 30, 33 og 35 ugentlige klokketimer med op til et par lektioner, såfremt der indførtes 2-voksenordning i et tilsvarende antal lektioner – det var et skridt i den rigtige retning. Fra skoleåret 2019/2020 lysner det imidlertid ganske markant for eleverne.

Den netop indgåede aftale om en revision af folkeskoleloven vil nemlig give byråd og kommunalbestyrelser mulighed for at godkende skolernes evt. ønske om en kortere skoledag. Indskolingen ugentlige klokketimer kan nedbringes til 27,8 (mod 33 i dag), mellemtrinnets ugentlige klokketimer kan nedbringes til 31 (mod 33 i dag) og udskolingens ugentlige klokketimer kan nedbringes til 33 (mod 35 i dag).

Derudover er det bl.a. aftalt at gennemføre et kvalitetsløft af den understøttende undervisning, at styrke læseindsatsen, at styrke 2-voksenordningerne og at justere kompetencedækningsmålsætningen (= færre vikartimer). For at sikre skolernes økonomiske muligheder er det også aftalt, at skolernes budgetter IKKE må reduceres, selvom om skoledagen reduceres.

Jeg er som konservativ glad for, at vores fem år gamle kamp for en kortere skoledag nu endelig har vundet gehør i forligskredsen. Vi er dog ikke helt i mål endnu, fordi den enkelte folkeskole efter min mening skal have langt friere rammer til at tilrettelægge skoledagens længde og indhold, så den passer til de børn, der går på skolen.

En rød regering vil angribe privatskolerne

Mit ønske om frie rammer til vores skoler omfatter naturligvis også privatskolerne. I dag yder staten et tilskud på 76 pct. af privatskolernes driftsudgifter, hvilket bl.a. betyder, at forældre med helt almindelige indkomster har mulighed for at tilvælge en privatskole. Socialdemokraterne har varslet, at de – hvis de vinder regeringsmagten – vil reducere ganske markant i det offentlige tilskud til privatskolerne.

Denne reduktion vil sandsynligvis lukke de mindre fri- og privatskoler, og det er en trist konsekvens af socialdemokraternes såkaldte lighedspolitik.

I min optik er privatskolerne netop med til at sikre mangfoldighed i valget af skoletilbud, og det skærper da også folkeskolernes vilje til fornyelse og højt fagligt niveau, at de er i sund konkurrence med privatskolerne.