Send til din ven. X Artiklen: Er et LEI-nummer nødvendigt for dig? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Er et LEI-nummer nødvendigt for dig?

Hvis du har en virksomhed, sidder i en forening eller måske er bestyrelsesmedlem i en fond, som handler med værdipapirer og derivativer, ved du nok allerede, hvad et LEI-nummer er. Hvis du ikke ved det og I ikke handler på børsmarkedet, men gerne vil i gang, kan du få flere oplysninger her.

Husk den årlige fornyelse Hvis du allerede har et LEI-nummer, skal du huske den årlige fornyelse inden fristen. Processen er nødvendig, for at sikre, at oplysningerne i den globale database for LEI-numre er relevante og opdaterede.

Det koster et gebyr hos udbyderen af LEI-numre at ansøge om et nummer, mens det også koster et årligt gebyr at besidde et LEI-nummer. LEI nummer handler langt hen ad vejen om at skabe sammenhæng inden for Europa, hvor formålet oprindeligt har været at lave et globalt referencesystem med oplysninger om de forskellige investorer på børsmarkedet.

Hvornår skal jeg have et LEI-nummer? Du skal have et LEI-nummer, hvis du har en virksomhed, forening eller fond og du ønsker at handle med værdipapirer og/eller derivativer. Det er et ID-nummer, der kan forbinde dig med dine handler, og som bruges af myndigheder i hele Europa. Med andre ord forbinder LEI-numre finansmarkedet med virkosmheder og regulatorer. I en LEI-kode fremgår en række oplysninger gennem de bogstaver og tal, som koden indeholder. De første fire cifre viser ID’et på den udbyder, der har udstedt LEI-nummeret. De efterfølgende to cifre – femte og sjette – er såkaldte reserverede karakterer og er således altid ”0 0”, mens de efterfølgende tolv cifre/bogstaver (7-18) er din virksomheds unikke kode. De sidste to er en del af bekræftelses-ID’et og indeholder altså ID til verifikation.