Er du ude at lede efter gaver, men de skal være gode for klimaet? Læs med her

Henover de sidste par år, er vi alle blevet mere opmærksomme på, at vi skal passe på miljøet. Vi kan se konsekvenserne af mange års overforbrug, og nu er der en stor generation, der gerne vil gøre noget ved problemet. Det kan være, at du er en af dem, der gerne vil leve på en måde, så jorden ikke får det værre af dine handlinger. Derfor er du på jagt efter gaver, der passer på miljøet. Vi husker godt, hvor meget papir, der bliver smidt ud til jul, når alle åbner deres gaver op. Det vil du gerne undgå. Men hvad kan du så give i gave?

Elektronik Elektronik er uanset hvad en dyr gave, men det kan være, at du er på jagt efter noget elektronik til gave eller dig selv. Men du ved også, hvor meget det skader miljøet. Hvad kan du så gøre? En god mulighed er at købe en brugte macbooks. Tanken kan måske sætte gang i nogle bekymringer, men du får faktisk 2 års garanti. Derfor hvis computeren skulle begynde at drille eller noget, kan du bare tage den ind og så ordner de den. Det er altså næsten det samme, som hvis du købte en ny MacBook.