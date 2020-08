Send til din ven. X Artiklen: Er du tilfreds med din internetforbindelse? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Er du tilfreds med din internetforbindelse?

Danskernes internetforbrug stiger hvert år, og mange oplever, at deres nuværende internetforbindelse ikke helt kan følge med længere. Hvis du også går og overvejer at udskifte din internetforbindelse, så kan du her få gode råd til, hvad du skal se efter når du vælger. Sponsoreret indhold Det kan være lidt af en udfordring, at finde rundt i det store udvalg af internetforbindelser, som er tilgængelige på det danske marked. Man kan vælge mange forskellige hastigheder, og forskellige måder, hvorpå internettet bliver leveret. Et godt sted at starte er derfor at afdække husstandens internetbehov.

Hvad skal du bruge internettet til? Først og fremmest kan du se på, hvad I i husstanden primært bruger internettet til, og hvor ofte I bruger det. Det er meget forskelligt hvilken internetforbindelse man har behov for, alt efter hvor mange som bruger internettet samtidig, og hvad det bruges til. Bruger man internettet jævnt fordelt i løbet af dagen, og mest bruger det til at surfe på nettet og streame TV, så kan de fleste internetforbindelser med en fornuftig hastighed slå til – også selvom man er flere, som bruger internettet samtidigt. Er man derimod flere personer i husstanden, som alle har en eller flere enheder som skal på nettet, og flittigt bliver brugt på samme tid, så vil man muligvis opleve, at ens internethastighed bliver påvirket. Det er især hvis man får sit internet gennem de traditionelle kobberkabler, at man kan opleve, at der opstår en flaskehals på internetforbindelsen. Det skyldes, at alle deler den samme internetforbindelse, så jo flere enheder som bruger nettet på samme tid, jo lavere hastighed oplever alle. Får man sit internet via et 4G-modem, vil man ikke opleve denne flaskehals, da man derved får internettet via antenner – ligesom på ens smartphone. Her skal man dog være opmærksom på, at der er andre forhold, som kan påvirke ens oplevede internethastighed. Vind og vejr har eksempelvis betydning for udfald, og har man en gamer i familien, så er en 4G-forbindelse ikke altid lige populær, da data bliver sendt langsommere frem og tilbage, når det sendes via luften. Det kan også være et problem, hvis man arbejder hjemmefra, og er afhængig af en VPN-forbindelse. Det kan være frustrerende at blive smidt af, og et problem hvis man skal up- og downloade filer på netværksdrev.