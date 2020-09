Send til din ven. X Artiklen: Er du klar til fremtidens WiFi? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Er du klar til fremtidens WiFi?

Internettet udvikler sig hastigt i disse år, og nye teknologier til at benytte det vinder konstant frem. Du har måske hørt om 5G og fibernet, men har du også hørt om WiFi 6? Hvis ikke, så kan du her læse om, hvordan det nye WiFi vil betyde en bedre internetoplevelse for dig. Sponsoreret indhold Du synes måske, at dit internet er så godt som det kan være? Hvad villle du sige, hvis du fik at vide, at du nu kan få endnu hurtigere internet derhjemme? WiFi 6 er landet, og vil i fremtiden afløse det nuværende WiFi 5.

Forskelle på WiFi 5 og WiFi 6 Det giver næsten sig selv, at det nye WiFi er hurtigere, men med op til 40% hurtigere dataoverførsel på det trådløse net sammenlignet med WiFi 5, er det noget man virkelig kan mærke, når man bruger internettet. Måske endnu vigtigere end blot hastigheden, så kan der på et Wifi 6 netværk sendes og modtages data fra 8 enheder samtidigt, mod 4 enheder på WiFi 5. Det betyder ikke, at man ikke kan have mere end 4, eller 8, enheder på sit netværk, men har man flere enheder end det, vil der opstå kø på netværket, hvilket giver loadtider og kan betyde udfald og lag i spil og ved streaming. Fremtidens hjem er ”smart homes”, hvilket betyder flere enheder, som skal bruge hjemmets trådløse netværk samtidigt. Også sikkerheden er forbedret med WiFi 6, da det kommer med den nye krypteringsprotokol WPA3, som er langt mere sikker end den nuværende WPA2, som oftest benyttes i dag. Det betyder bedre sikkerhed i forhold til svage passwords og en mere sikker forbindelse til andre trådløse enheder, som eksempelvis netværksprintere og overvågningskameraer. Hvis man bor i et tætbebygget område, hvor flere trådløse netværk overlapper hinanden, kan man også drage fordel af det nye trådløse netværk. WiFi 6 er nemlig bedre til at adskille signalerne fra ens eget netværk, og de netværk der omgiver det. Det betyder, at du kan opleve op til 4 gange højere hastighed, hvis du bor i et område med mange trådløse netværk.