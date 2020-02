Send til din ven. X Artiklen: Er du ikke tilfreds med dine tænder? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Er du ikke tilfreds med dine tænder?

Rigtig mange mennesker oplever at være utilfredse med udseendet af deres tænder. Dette er ærgerligt, da det gør, at de konstant må sørge for at holde munden lukket og gemme tænderne væk. Det kan være, at tænderne er misfarvede, skadede, har et for stort mellemrum eller noget helt andet. Uanset hvad problemet måtte være, kan en kosmetisk behandling måske være løsningen, der kan give dig lysten til at smile tilbage.

Hvad er en kosmetisk tandbehandling? Der findes mange former for kosmetiske behandlinger af tænderne, og det afhænger fuldstændigt af den enkelte person, hvilken behandlingstyper der er den optimale. Hvis et hvidt tandpastasmil for eksempel står øverst på din ønskeliste, er en blegning en oplagt behandling.

Hvis du derimod har en knækket tand eller synes, at du har et for stort mellemrum mellem to af dine fortænder, kan kosmetisk plast og plastfacader være løsningen.

Det kan også tænkes, at du har nedslidt dine tænder på grund af tandskæren og ønsker at få dem genopbygget eller forstærket. Her kan en behandling med porcelænskroner løse problemet og igen give dig flotte, stærke tænder. Der findes også en række andre behandlinger, som du kan læse meget mere om på hjemmesiden tbt.dk. Her kan du også se, hvordan priserne typisk er for de forskellige behandlingsformer, samt hvor lang tid behandlingen formentlig vil tage.