Er den trykte tilbudsavis ved at uddø?

Foretrækker du at læse din tilbudsavis i en trykt udgave? Eller er du en af de mange danskere med et ”nej tak til reklamer”-mærke på postkassen? Her kan du læse om danskernes forhold til tilbudsaviser, og se om det også passer på dig.

Man skulle måske tro, at den teknologiske udvikling havde gjort de trykte tilbudsaviser overflødige. Det er dog langt fra tilfældet, da mange danskere stadig nyder at læse en frisk stak tilbudsaviser. Tidligere var ugens tilbud fra supermarkederne kun tilgængelige i den trykte udgave, som man oftest fik leveret i weekenden. Det kunne meget passende kombineres med en kop kaffe og en tur på sofaen, hvor man så kunne forberede næste uges madplan. Lyder denne behagelige form for voksenunderholdning bekendt? Så er du slet ikke alene. Ifølge Samvirke, så læser omkring halvdelen af danskerne trykte tilbudsaviser, og en tredjedel læser de digitale. Det skal dog tilføjes, at mange danskere både læser de trykte og de digitale tilbudsaviser.

Hvorfor findes de trykte tilbudsaviser stadig?

Tilbudsaviser er utroligt populære blandt danskerne. Og selvom der er mange fordele ved den digitale udgave, så er der intet der tyder på, at danskerne er trætte af at få tilbud i en trykt udgave. Ifølge Samvirke vil man formentlig se en udfasning af de trykte tilbudsaviser på et tidspunkt, men det er slet ikke sandsynligt, at det bliver inden for de næste år. Danskerne elsker nemlig tilbud, og der er bare noget særligt ved at bladre igennem en helt frisk stak tilbudsaviser, og se hvad butikkerne har tilbud på i næste uge.

En af fordelene ved de digitale tilbudsaviser er selvfølgelig, at hvis man har en smartphone på sig med internetadgang, så kan man lynhurtigt få opdateret sin indkøbsliste, når man er på vej ud at handle. Det kan også være, at man bare er på farten, og ønsker at blive opdateret på aktuelle tilbud. Mange butikker starter deres tilbudsuger på forskellige dage, og det kan derfor gøre det lettere hurtigt at blive opdateret på de nyeste tilbud. Mange foretrækker måske også bare at undgå at have en stak tilbudsaviser liggende som fylder, og som man senere skal smide ud. Især når man kan gå på sin smartphone, tablet eller computer og se de samme tilbud.

Om du foretrækker den ene eller anden udgave af tilbudsaviser, så er der en god chance for, at du er en af de mange danskere, som holder sig opdateret på butikkernes tilbud – og hygger sig med at gå på tilbudsjagt.