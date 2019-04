En ny retning for Danmark - Mit Danmark

I mit Danmark kan man drikke vandet, vi henter op af jorden, uden at rense det. Vi er ikke bange for at tænke nyt og innovativt for fremtidens generationers skyld – også selvom det går ud over vores indgroede gamle vaner. Vi er vant til at finde fælles løsninger, så selvfølgelig kan vi også finde dem på klimaområdet.

Mit Danmark er fuld af ressourcer. Ikke den slags man hiver op af en mine, men den slags, der sidder mellem ørene på os alle. Den slags, der bringer innovation og nye løsninger på virkelighedens udfordringer. Den slags ressourcer, der kun kan lade sig gøre fordi vi har et af verdens bedste uddannelsessystemer.

Mit Danmark er ikke bange for resten af verden. Vi kan godt rumme både at være borgere i EU og i Danmark på én gang. Vi forstår, at selvom vi er få, så har vi stor indflydelse på verdens fremtid.

I mit Danmark skal vi ikke kigge nostalgisk tilbage mod en fortid, der kun eksisterer i vores fantasi. Vi skal fremad. Når vi stoler på styrken i de værdier vi har, så er der ikke grænser for, hvor langt vi kan nå.

I mit Danmark beslutter vi os for at stå sammen. Vi retter blikket og opmærksomheden mod de virkelige problemer vi har, i stedet for at lade frygten styre os og give ”de andre” skylden for alt, hvad der er galt. Vi møder hinandens blikke i stedet for at kigge væk. Vi kæmper ikke mod hinanden, men mod problemet. For kun sammen kommer vi fremad.