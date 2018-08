Egelyst Rideterapi: Her er hestene hjælpere

Allerede når man forlader hovedvejen og drejer ned ad den lille grusvej mod Egelyst Rideterapi, begynder roen at indfinde sig. På venstre side går en flok heste. De løfter hovedet og kigger mod bilen. De skal lige se, hvad det er, der forstyrrer dem. Det var åbenbart hverken farligt eller synderligt interessant. I hvert fald forsvinder interessen hurtigt, og de fortsætter med deres eget.

De er slet ikke klar over, at de spiller en væsentlig rolle i den terapi, deres ejer, Therese Bjørnkjær, tilbyder til voksne, børn, unge og familier der har udfordringer, som gør det svært at fungere og have det godt i hverdagen.

Egentlig er rideterapi et lidt misvisende navn, for hos Therese Bjørnkjær handler det ikke nødvendigvis om at sidde på hestene, men om at bruge dem som hjælpere til at få hul på nogle af de tanker og følelser, som ellers kan være svære at sætte ord på.

- Hestene er fantastiske, når det handler om at finde ro og balance. Deres væsen, adfærd og kropssprog kan vi bruge til at se os selv. Jeg kan for eksempel sidde sammen med et ungt menneske og bare kigge på hestene. Se hvordan de er i deres flok. Se den derovre, den står helt alene. Hvordan tror du, den har det?

Sådan et spørgsmål kan sætte mange ting i gang. Det kan også være en person, der har glemt at lege, men genopdager det gennem hestenes leg. Hestene er mine hjælpere. Vi kigger på dem, observerer og spejler dem og så kobler vi det på vores egne følelser, fortæller Therese Bjørnkjær, der har arbejdet med rideterapi siden 2008.

Individuelle terapiforløb





Der er mange forskellige grunde til, at klienterne søger hjælp hos Therese Bjørnkjær. Det kan både være fysiske begrænsninger eller psykiske og sociale udfordringer. Fælles for alle der benytter Egelyst Rideterapi er, at deres forløb tilrettelægges individuelt.

- Jeg møder klienterne der, hvor de er, når de kommer her. Jeg tager altid udgangspunkt i de årsager, der ligger til grund for, at de kontakter mig. Som regel er det et mål, personen har for sit liv eller sin personlige udvikling, men et terapiforløb er foranderligt, og klienterne vil flytte sig undervejs. Derfor tilpasser jeg mig efter dem og ikke omvendt. Min erfaring og uddannelsesmæssige baggrund gør, at jeg hurtigt kan aflæse kropssprog og stemninger hos mennesker og bruge det som afsæt for hver enkel terapisession. Generelt er vi mennesker meget styret af det, som foregår i vores hoved og har fokus på kontrol, men vi har altså også en krop, og den har det med at sladre. Hvis vi kan få kroppen med, give plads til følelserne og slippe kontrollen, så kan vi få det bedre og udvikle os, og det er blandt andet det, jeg arbejder med, siger Therese Bjørnkjær

Finder nye styrker eller genfinder sig selv





For Therese Bjørnkjær har hestene altid spillet en vigtig rolle. Hun har redet, siden hun var barn, og brugte sommerugerne i sin morfar, Stig Guldbergs, internationale lejre for handicappede børn. Her indgik hestene som et vigtigt terapeutisk element i arbejdet. Med en pædagoguddannelse og en række stillinger inden for specialpædagogik, lå det derfor lige for, at hun skulle kombinere passionen for heste med glæden ved at hjælpe mennesker.

- I 2013 færdiggjorde jeg uddannelsen til biologisk traume- og kropsterapeut på Skolen for Psykosomatik, og derefter uddannelsen til rideterapeut hos rideterapeut-instruktør og socialpædagog, Marie Louise Demant og klinisk psykolog og cand. psyk. Gerd Weber. Derudover har jeg deltaget på en række kurser og seminarer hos psykoterapeut Gitte Sperling. At etablere Egelyst Rideterapi er det bedste, jeg har gjort for mig selv. Det er så givende at se, hvordan de mennesker der kommer her, udvikler sig, finder nye styrker eller genfinder sig selv. Der er ingen garantier i det her, men når vi arbejder med det fysiske, det mentale og med følelserne, så ser jeg små og store resultater hver eneste dag, og det er ganske enkelt fantastisk.