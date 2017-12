ER DU I TOPGEAR?

En god motor omdanner energi til bevægelse, men den kører ikke af sig selv. Du skal f.eks. huske at fylde benzin på bilen, smøre bremserne og komme olie på bilen. Der er med andre ord mange komponenter i spil for, at en motor kan yde sit bedste.

Af: Helle Høilund-Carlsen

Havde du et Formel 1 pit-team, var alt ok, og du læste nok ikke denne tekst.

Sandheden er, at små og mellemstore værksteder har ekspertisen i at reparere bilen. Det betyder ikke nødvendigvis, at I er lige så gode til at bogføre, markedsføre eller ligge strategi frem til 2020. Der er f.eks. også krav fra miljøstyrelsen om støj, spildevand eller affald, som skal overholdes. Vokser værkstedet, skal der flyttes til nye lokaler, og det kan være lidt af en mundfuld.

Med andre ord: Du er et menneske, ikke en maskine. Du kan ikke klare alting selv, for du og dit værksted er afhængige af teamet, som skal være sammensat af dygtige folk. Alle har deres pladser og kan forskellige ting. Alt sammen så du og dine kunder sammen kan blive en succes. Det kan betyde ekstra udgifter i perioder. Flere end du måske regnede med. Det vil vi gerne hjælpe dig med.