Du og dine naboer vil elske din nye elscooter

Hvis du gerne vil hurtigt og miljøvenligt til og fra arbejde på to hjul uden at få sved på panden, har du fået en ny, grøn valgmulighed, for verdens mest solgte el-scooter, kinesiske NIU, er kommet til Danmark.

NIU gør det nemt og bekvemt at komme frem, og når der er brug for at lade scooterens batteri op, tages det nemt med fra rummet under sædet, så du for eksempel kan lade det op i din lejlighed på få timer.