Drop charterrejsen – tag på outdoor eventyr i stedet

Men hvorfor er det egentlig, vi vælger at tage flyveren sydpå år efter år, når det danske klima har vist sig gentagne gange at være ganske fornuftigt i sig selv? Her i artiklen har vi kigget ind i, hvordan man som familie eller kærestepar kan droppe de traditionelle charterferier og få en mindst lige så spændende sommerferie i det smukke danske land. Læs med videre – det kunne jo være, at du også fik øjnene op for Danmarks mindst lige så brede udvalg af feriemuligheder.

Sommeren er ved at være over os, og hvis man ikke endnu har arrangeret sommerferien, er det i den grad ved at være tid, hvis man stadigvæk har en ide om, at man skal ud og rejse med familien, vennerne eller kæresten i løbet af de få dyrebare sommermåneder.

Pak rygsækken og tag på ikke-planlagt campingferie

En af de ting, Danmark kan, er at facilitere et af verdens smukkeste, men undervurderede naturområder. For selvom der ingen bjerge er rundt i landet, er der noget, der tilsvarende næsten er mindst lige så vidunderlig – nemlig den jyske hede. For på den jyske hede kan man se, hvordan den barske danske natur så ud, førend vi mennesker dyrkede jorden til eget formål. Her er planter, dyr og insekter intakt, og man har derfor mulighed for at få en helt naturlig indsigt i, hvordan fri natur også kan se ud – uden at den behøver være hverken farlig eller dødbringende.

Og det gode ved den jyske hede og resten af de skønne naturområder i Danmark er, at man kan nøjes med at tage et telt og liggeunderlag over skulderen og tage på eventyr. Man behøver nemlig ikke arrangere en hel masse, for i et land som Danmark er alt så fredeligt, at man sagtens kan slå sig ned her og der, uden at der sker det fjerneste.