Drømmer du om en Ferrari i din indkørsel?

Rigtig mange mennesker drømmer om at kunne sætte sig bag rattet i et firhjulet vidunder, eksempelvis en strømlinet Audi, en tjekket BMW, en blændende Ferrari eller en blæret Mercedes. Heldigvis er det også muligt for mange, fordi det ikke længere er nødvendigt at eje. Ved at flexlease er det kun registreringsafgiften, du som bruger skal betale af. Dette beløb afbetales i renter hver måned, hvilket gør det overkommeligt – selv uden en høj indkomst. Der er mange fordele ved at flexlease, og metoden kan være med til at indfri dine bildrømmen uden at flænse dit budget. Det er slet ikke så underligt, at flexleasing er blevet attraktivt.

Er du typen, der elsker automatgear og drømmer om forskellige luksuriøse biler, kan det måske ikke betale sig at eje. Er det derimod vigtigst for dig at have en solid familiebil, som kan holde i mange år, kan et køb i nogle tilfælde være givet godt ud.

Selvom du drømmer om at eje en Ferrari, vil du måske blive overrasket over hvor stor frihed, der følger med at flexlease i stedet for at købe. Ved at lease vil du have overblik over alle udgifter fra begyndelsen. Samtidig får du netop muligheden for at køre i den bil, du altid har drømt om uden at have en kæmpe opsparing eller et stort lån.

I det hele taget er det en rigtig god idé at gøre det klart, hvilke behov du har i forhold til en bil, så du kan træffe den rigtige beslutning med ro i maven.