Drømmer du om at være iværksætter?

Rigtig mange går med en iværksætter-drøm i maven. Efterhånden er det blevet nemmere at være iværksætter, men det kræver først og fremmest, at man får den gode idé. Den gode idé kan være svær at finde, og uanset hvor god en idé, så kan det være svært at spå, om ideen vil føre til succes, men hvis man vil være iværksætter, så er man nødt til at turde at tage chancen.

Er du klar til at være iværksætter?

At være iværksætter kræver en hel del. Det handler om mere end blot at få en god idé. At være iværksætter kræver mest af alt, at man er villig til at lægge en masse blod, sved og tårer i projektet. Selvfølgelig ikke i ordenes bogstavelige forstand, men det kræver mest af alt, at man er villig til at lægge en masse timer i projektet. I opstartsfasen kræver det enormt mange arbejdstimer at være iværksætter. Det er de færreste nyopstartet virksomhed, der har mulighed og råd til at uddelegere arbejdsopgaver lige fra start, og derfor kræver det, at man som iværksætter selv har tid og mulighed for at lægge alle de arbejdstimer i projektet, som det kræver at få virksomheden op at køre.

Dermed ikke sagt, at man som iværksætter bør stå alene med projektet. Når først man har fundet ud af, om der er et marked for den idé, man har fået, så er det en god idé at teame op med en eller flere samarbejdspartnere, som kan hjælpe med at opstarte og drive virksomheden. Selvom man er den, der fik den gode idé, så er det de færreste iværksættere, der har stor viden og erfaring indenfor alle de områder, det kræver at opstarte en virksomhed. Det er bl.a. derfor, at det er en god idé at finde samarbejdspartnere med de rette kompetencer, så ideen kan udvikle sig til at blive til virkelighed.