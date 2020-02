Drømmer du om at flytte væk fra storbyen?

Hos Gartnernes Forsikring, som er specialister i forsikring af nedlagte landbrug, bekræfter man, at man det seneste år, har oplevet en stigende forespørgsel på forsikring af nedlagte landbrug fra kunder, der er sprunget ud i det og har realiseret drømmen om at flytte på landet.

Der er nemlig flere og flere, som går med en drøm om at flytte væk fra byen og ud til mere landlige omgivelser. Dette kan både skyldes de lavere boligudgifter i landdistrikterne samt muligheden for at komme tættere på natur og idyl.

Selvom vi tit hører om, at der er en tendens til, at mange flytter ind mod storbyerne og væk fra landet og provinserne, er dette kun én side af sandheden.

Hvad med at overtage et nedlagt landbrug?

Hvis du er én af de mange, som gerne vil bo i rolige og landlige omgivelser, har du måske leget med tanken om at overtage et nedlagt landbrug. På et nedlagt landbrug kan du udleve alle dine drømme om natur, nærvær og familieliv, og det er derfor en oplagt mulighed, hvis du vil væk fra bylivets ståhej.

Hvis du er vant til at bo i en storby, vil det naturligvis være en stor omvæltning at flytte ud på landet på et nedlagt landbrug. Der er derfor flere ting, som du skal være opmærksom på, og én af dem er forsikringer. Nedlagte landbrug kræver nemlig nogle særlige forsikringer, som du bør have styr på, inden du kaster dig ud i landbrugsdrømmen. Læs mere om forsikring af nedlagt landbrug her, så du ved præcist, hvilke forsikringer der kræves ved overtagelse af et nedlagt landbrug. Du kan også finde en pakkeløsning, der sørger for alle de nødvendige forsikringer til dig, der vil bo på et nedlagt landbrug.

Hvis du er godt forberedt og har sat dig grundigt ind i forsikringer og andre praktiske forhold på forhånd, vil du få en langt bedre oplevelse med overtagelsen af det nedlagte landbrug, og undgå ubehagelige overraskelser henad vejen.