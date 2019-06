Drivhuse til haveentusiasten og livsnyderen

I takt med at årstiderne skifter, er ingen dage ens i et drivhus. Det kan du selv opleve med egne øjne, når du slipper de grønne fingre løs eller bare lader batterierne op til hverdagens trummerum. Kombinationen af begge er naturligvis også muligt, da der nærmest findes uendeligt mange modeller af drivhuse - til stor glæde for enhver haveelsker og livsnyder.

Mulighederne er mange

Som nævnt indledningsvist kan et drivhus købes i alverdens modeller. Skal drivhuset stå op ad væggen eller skal det være fritstående, så er der endnu flere muligheder at vælge imellem. Nogle af de mest gængse parametre, som adskiller modellerne fra hinanden, er naturligvis størrelse og kvalitet.

Er kvadratmeterne små i haven, er det oplagt at kigge efter et drivhus, som ikke fylder meget. I den forbindelse kan et vægdrivhus være en god løsning for dig. Som navnet antyder, står et vægdrivhus op ad en mur. Det betyder, at du med stor fordel kan placere vægdrivhuset i forlængelse af boligens terrasseudgang eller op af garagen.

Har du i stedet en større grund, ligger det lige til højrebenet at kigge nærmere på nogle af de fritstående drivhus modeller. Også her er der noget til enhver smag og pengepung. Med udgangspunkt i kvadratmeter, materialevalg og æstetisk udseende er prisen selvfølgelig også sat derefter.

Vil du gerne have, at drivhuset skal have en fremtrædende placering i din have, kan det være, at drivhuset skal udstråle god, arkitektonisk stil. Løsningen kan i så fald være at vælge et drivhus, som ligger i den dyrere ende af prisskalaen. Det er klart, at du får, hvad du betaler for - så du har du set dig varm på én af de bedste modeller, kan du godt begynde at glæde dig til at finde havehandskerne, cafésættet eller endda loungemøblerne frem.