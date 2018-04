Send til din ven. X Artiklen: Dræb toksinerne - Simple og overskuelige råd til Detox Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dræb toksinerne - Simple og overskuelige råd til Detox

Detox kuren er i nyere tid steget til utrolig popularitet. Det sundheds- og kropsbevidste individ føler nu, at en udrensning af kroppen er et must, for at kunne få den optimale sunde krop. Den måske største faktorer til at Detox kur er blevet så populær som det er, må være den store sundhedsbølge, som nu efterhånden har været i landet i en del år.

Den store efterspørgsel efter Detox kur har gjort, at der nu er uoverskueligt mange forskellige kure på markedet. De kan variere utroligt meget, til trods for at de skulle have samme effekt. Vi har her samlet nogle gode og simple råd, til hvordan du begynder at afgifte din krop.

Fyld kroppen med Antioxidanter Antioxidanter aktiverer din levers enzymer, som er med til at modarbejde skadelige toksiner. Måden de fungerer på er, at enzymerne gør toksinerne mere vandbare, så kroppen har nemmere ved at udskille dem gennem den naturlige process. Antoxidanter kan findes i mange forskellige fødevare, hvor spinat, kål og tranebær er især rige på antioxidanter.

En anden måde der er kendt som del af en detox kur, hvor du kan hjælpe kroppen med at producere flere af dets egne antioxidanter, er ved at spise løg, hvidløg og æg. Disse er især gode at spise, for at fjerne toksiner såsom tungmetaller, kviksølv og arsen.

Hvis disse fødevarer ikke falder i ens smag, findes der også forskellige supplementer som man kan forsøge sig med.

Spis organisk og undgå forarbejdede fødevarer Organiske fødevarer er produceret uden brug er forskellige sprøjtegifte osv. At spise organisk er derfor klart en optimal del af en detox kur, da du ikke indtager flere unødvendige toksiner, imens du prøver at udskille dem.

Et andet element er at undgå forarbejdede fødevarer. Disse fødevarer er ofte fyldt med forskellige stoffer, som kan være skadelige for kroppen. Forarbejdede fødevarer kan være f.eks. være fastfood, friturestegt mad, koffein, alkohol, rødt kød, sukker, konserves og forskellige dairy produkter.