Disse ting kan du begynde på, når foråret kommer til Danmark

Husejer er en eftertragtet titel, og der er mange danskere, der drømmer om at eje et hus. Er du en af dem, som har fået drømme til at gå i opfyldelse, så kan du stensikkert også genkende, at er en stor men krævende titel. Man kan selv bestemme, hvad der skal gøres ved huset, men man er også selv herre over regninger, renoveringer og lignende. Tripper du for at komme i gang med husprojekter, så kan du her få inspiration til, hvad du kan begynde på, når foråret kommer til Danmark.

Ryd ud i cykelskuret Du kender det sikkert. Du er lige flyttet ind, og der er mange flyttekasser, der skal pakkes ud. Måske kommer de mange haveredskaber slet ikke ud af kasserne, før de bliver sat ind i cykelskuret, og der står de til, man skal bruge dem igen. Er du dog opsat på, at du skal begynde på havearbejdet allerede i foråret, kan det være en fordel at have pakket haveredskaberne ud samt have et ryddet cykelskur.

Sørg for at klippe hækken fra starten af I foråret og sommeren vokser græsset, hækkene og træerne, og til tider kan det være svært at følge med, hvis det går stærkt henover sommeren. Ønsker du at være på forkant med hækkeklipningen, kan det være en god idé at begynde fra foråret af. På den måde får du også en forståelse for, hvad der er nemmest at gøre, og hvad der tager kortest tid.

Giv terrassen en omgang med rens Har du en terrasse i haven, og er den anlagt for år tilbage, så kan det være, at fliserne trænger til en udskiftning eller en rens. Eventuelt kan du blive klogere på materialer på nettet, hvis du overvejer at udskifte dem, mens du stensikkert også kan finde shops, der sælger fliserens.

Start tidligt med blomsterbedene Hvis du ønsker at komme godt fra start, kan det også være en god idé at starte tidligt med blomsterbedene. Faktisk kan du begynde at plante blomster, når sol, vind og vejr arter sig. Nogle arter er mere hårdføre end andre, men det kan du naturligvis blive klogere på, hvis du spørger i dit lokale plantecenter eller finder din computer frem og søger efter de planter, du kunne tænke dig at have i haven.

Find kongespillet og de andre sjove familiespil frem Det er en lettelse, når man kan begynde at være ude, og der er mange, der ser frem til at kunne bruge terrasser og haver igen. Er du og din familie vilde med at være ude i sommerperioden, kan det være, at du til foråret allerede skal finde kongespillet og de andre sjove familiespil frem.