Din guide til de bedste cafeer på Frederiksberg

Frederiksberg kaldes populært for en by i byen. For selvom Frederiksberg har eget postnummer og endda også sit eget rådhus, så er det stadig arealmæssigt den mindste kommune i Danmark, og den fungerer som en integreret del af København.

Du behøver dog ikke at forlade Frederiksberg for at finde alt det, du kunne have brug for og lyst til. Området bugner nemlig med eksklusive shoppingmuligheder, kunstgallerier, de lækre drinks og skønne restauranter. Hvad end du leder efter en luksuriøs morgenmad, let frokost, overdådig middag eller blot en cafe på Frederiksberg, så har de ganske enkelt det hele.

Derfor kan det også være vanskeligt at finde hoved og hale i, hvor du skal spise dine måltider, særligt hvis du kun er på besøg i hovedstadsområdet. Er du kun på Frederiksberg for en weekend, så giver vi dig her tre forslag til, hvor du bør spise din morgenmad, frokost og aftensmad, imens du er på besøg.