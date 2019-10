Send til din ven. X Artiklen: Din guide til at vælge mobilabonnement Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Din guide til at vælge mobilabonnement

Selvom det kan være fristende at vælge det første og bedste mobilabonnement, du falder over, når du skal have nyt abonnement, så er det sjældent den bedste løsning. Der findes så mange variationer af mobilabonnementer derude, at du med en god gang research kan få et mere eller mindre skræddersyet mobilabonnement tilpasset dit forbrug og behov. Derfor kan derfor godt betale sig at lave nogle undersøgelser, inden du vælger dit næste abonnement. Herunder får du vores forslag til, hvad du skal spørge dig selv om, når du skal vælge mobilabonnement.

Hvad er dit nuværende forbrug? De fleste abonnementer vil komme med varierende mængder inkluderet data, tale og SMS/MMS. Derfor er det en rigtig god idé at finde ud af, hvor højt dit forbrug egentlig er. Mange bliver overraskede over, hvor højt eller lavt deres forbrug faktisk er. Et skud i tågen vil ofte resultere i, at du enten betaler alt for meget for noget, du ikke bruger, eller du modsat ender med uventede ekstra udgifter, fordi du overskrider den inkluderede mængde af eksempelvis data.

Vil du undgå begge situationer, så sørg for at undersøge dit forbrug, inden du bestiller nyt abonnement. Hos de fleste teleselskaber har du en kundeprofil med et overblik over dit forbrug. Alternativt kan du ringe ind til dit nuværende selskab og bede dem fortælle dig dit forbrug hos dem. Skifter du abonnement grundet nyt job eller andre større forandringer, skal du dog altid huske at tage det med i betragtning, da det kan have betydning for dit forbrug.

Hvad bruger du egentlig din mobil til? Nogle mobilabonnementer kommer uden så meget andet end det basale. Typisk et par timers tale, et par GB data og adgang til SMS/MMS. Men der findes også rigtig mange mobilabonnementer, som har meget mere end det. I dag er der næsten ikke grænser for, hvad selskaberne kan inkludere i dit abonnement. Ser du meget film og serier, så fås der mobilabonnementer med adgang til forskellige streamingtjenester. Er du mere til lydbøger, kan du også finde et abonnement med adgang til sådan nogle tjenester. Har du en bruger på flere af den slags tjenester, er der nogle gange penge at spare ved at samle det under et abonnement. Det øger dog også prisen væsentligt, hvilket for mange også er en vigtig faktor.