Din ejendomsmægler i Holbæk

Har man planer om at sælge din bolig i Holbæk, og bor du i de nye områder, som Holbæk Havneby eller de nye bebyggelser på Munkholmvej, kan der være hjælp at hente hos en ejendomsmægler Holbæk. De kan hjælpe dig med alt fra boligvurderingen - til overrækkelsen af boligen til køber.

Ejendomshandel er noget der for de fleste sker 2-3 gange i livet, og derfor er det vigtigt at dette gøres korrekt. Det vil sige, at boligen bliver solgt for den rette pris og under de rette vilkår. Et boligsalg og boligkøb forløber nødvendigvis ikke på samme måde. Hvor man ved et boligkøb skal være opmærksom på mangler og fejl, tænke over hvorvidt det er den rette bolig at bo i de næste 10-30 år mv.

Ved et boligsalg skal man bruge kræfter på, at få køberne til at tænke tanken at de gerne vil bo i din bolig de næste årtier.

Hvordan går du så det? Det er naturligvis ikke altid så let, og det afspejles af de forskellige liggetider der findes for hver kommune. I Holbæk kommune er den gennemsnitlige liggetid på villaer 185 dage, cirka 6 måneder. Jo tættere man nærmer sig hovedstaden, jo lavere bliver liggetiden. I Roskilde kan du forvente at sælge en villa på gennemsnit 4 måneder, mens den i Rødovre er cirka 3,5 måned.

Der findes en række praktiske tiltag du kan gøre for at øge chancerne for et salg. Her lister vi nogle af dem, men der er naturligvis langt mere du kan gøre.

Førstehåndsindtrykket er afgørende for om boligkøbere scroller forbi din ejendom i kataloget, eller om de rent faktisk undersøger den nærmere. Hertil kan du ordne hækken, give husets ydervægge en kærlig hånd, se til taget mv. Det kan betale sig at investere en lille mængde penge i boligen, selvom du skal til at sælge den, og nok har brugt en god del penge på den nye ejendom. Tiltagene kunne meget vel øge boligens pris.

Set at du har formået at få vækket nysgerrigheden hos potentielle købere og de vælger at komme forbi til et åbent hus arrangement, så er halvdelen af kampen vundet. Når køberne er blevet inviteret indenfor, skal anden halvleg spilles hvor det handler om, at køberne skal have mulighed for at forestille sig, hvordan det ville være for dem at bo i din bolig.

Hertil kan man rydde op, sørge for at der dufter neutralt, så ingen cigaretrøg eller kraftig madlugt. Sørg for at der er luftet godt ud, og at gardinerne ud til haven, hvis sådan en eksistere, er trukket fra så man kan nyde udsigten. Dette betyder naturligvis også, at vinduerne er rene.

Overlad denne seance til ejendomsmægleren, der ligesom ved udarbejdningen af boligvurderingen også vil sørge for at vise huset til potentielle købere.