Digitalisering hjælper Randers Tegl

En treårig strategiplan satte i 2019 Randers Tegl på kursen mod digitalisering, og det rustede dem godt til at håndtere omfattende hjemmearbejde under Coronakrisen.

”I 2019 lavede vi en 3-årig strategiplan, og her var digitalisering i centrum. Byggebranchen har altid haltet efter på den digitale arbejdsplads, og vi ønskede at være en væsentlig spiller i forhold til vores leverandører og kunder, og vi ønskede at dyrke den digitale platform,” siger Flemming Andersen, it-chef hos Randers Tegl.

Byggebranchen har aldrig være kendt for at være frontløbere når det kommer til digital teknologi, men hos Randers Tegn har digitalisering været et af deres helt store målepunkter, og en meget væsentlig parameter i forhold til deres kunder.

I den strategiplan var der flere vigtige elementer, ikke mindst at flytte hele deres ERP-system op i skyen til Dynamics 365, for på den måde at skabe mere skalerbarhed og fleksibilitet.

Ambitionerne rakte dog videre endnu. For Randers Tegl ønskede også at have mulighed for at afholde webinarer, give kunderne mulighed for online booking af rådgivning og meget mere.

Den digitale arbejdsplads: Er dine medarbejdere klædt på til at arbejde hjemmefra?

”Det var vigtigt for os at styrke det digitale forhold til vores kunder. De skal betragte os som en god sparringspartner, og nu har vi de digitale muligheder for at gøre det,” forklarer Flemming Andersen.

Den opgave kunne Randers Tegl ikke løfte selv, og søgte derfor hjælp hos Columbus, der gennem et tæt samarbejde har hjulpet med at løse opgaven, og fået digitaliseret teglvirksomheden.