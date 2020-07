Send til din ven. X Artiklen: Dette skal du tænke på, når du starter virksomhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dette skal du tænke på, når du starter virksomhed

Der er mange iværksættere i Danmark, og det er især mange unge, der vælger at springe ud og starte egen virksomhed op. Det er dog ikke alderen, der er altafgørende for ens succes, og går du og overvejer, om du skal starte en virksomhed op lige gyldigt din alder, så kan du her få tips til, hvordan du skaber de bedste forudsætninger for dig selv og din virksomhed, hvis du ønsker at tage springet.

Sørg for at have et godt og solidt netværk i ryggen Det lyder kompliceret at få, når man er ny i iværksætteri, men når man starter egen virksomhed op, kan det være en rigtig god idé at have et godt og solidt netværk i ryggen, som du kan sparre med, hvis du får brug for det. Et godt og solidt netværk kan give dig gode råd med på vejen og måske en hjælpende hånd, hvis du er heldig og ihærdig. Har du svært ved at finde ud af, hvor du skal starte henne, og hvem du skal tage kontakt til, så kan dette firma måske hjælpe dig på rette vej.