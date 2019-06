Send til din ven. X Artiklen: Dette bør du overveje når du skal købe IT-udstyr til din virksomhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dette bør du overveje når du skal købe IT-udstyr til din virksomhed

At købe IT-udstyr til virksomheden er hos mange en stor og dyr beslutning. Men det behøver det ikke være – der er nemlig muligheder for at få både billigt og godt IT-udstyr, og dermed behøver det ikke nødvendigvis at være en stor udgift.

Vælg produkter efter afdeling Er det en stor virksomhed, som har flere forskellige afdelinger? Så bør der også indkøbes herefter. Afdelingerne skal ikke bruge de samme redskaber for at udføre arbejdet. Din IT-afdeling behøver ikke store smartboards, men det gør din marketingsafdeling måske. Det kan være en god ide at tage en snak med lederne fra de forskellige afdelinger, og høre dem ad, om de føler, der er noget afdelingen mangler. Det kan være at IT-afdelingen er ved at løbe tør for eventuelle lagre af IT-udstyr, og at der snart skal indkøbes nyt, ifm. at det gamle bliver slidt. Hvis I har problemer med at hyppigt brugt IT-udstyr bliver slidt, kan man overveje tastatur og mus fra Logitech. Alle ansatte behøver heller ikke adgang til webcams eksempelvis, men det kan være en god ide at have til de ansatte, som har meget kontakt med udefrakommende; eller ansatte, som ofte deltager i møder over computeren.

Køb stort ind og spar penge Hvis virksomheden har mange ansatte, er der mange penge at spare i form af mængderabat. Er der ikke så mange ansatte, er det stadig muligt at benytte sig af mængderabat, hvis man vælger at have sig et lager af IT-udstyr. Er I eksempelvis 10 ansatte, virker det måske håbløst at købe 50 tastaturer, men mon ikke jeres leverandør også har andre produkter – det kan eksempelvis være webcams eller headsets. På den måde får I opgraderet jeres IT-udstyr, hvilket ultimativt gavner jeres produktivitet, uden at I skal give en høj stykpris. Husk også på, at hvis I bliver fast kunde hos en bestemt leverandør, er der ofte mulighed for selv at påvirke prisen, da de ikke ønsker at miste jeres virksomheden som kunde. Slå også gerne til, når der er tilbud, hvis jeres leverandør eksempelvis har et restlager, som de skal af med.