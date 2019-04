Send til din ven. X Artiklen: Dette bør du overveje, inden du anskaffer dig en hund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dette bør du overveje, inden du anskaffer dig en hund

Inden man anskaffer sig en hund, så er der visse områder, som man bør overveje. Disse dækker over, om man har det økonomiske råderum, den rette tid og overskud til at have en hund. Læs mere nedenfor.

Økonomisk råderum Inden man anskaffer sig en hund, så skal man være realistisk i forhold til, om man har et stort nok økonomisk råderum til at have en hund. Mange tænker, at hvis man har råd til at købe hunden, så har man også råd til at have hunden. Dette er dog langt fra tilfældet, da der vil være en række forskellige omkostninger ved at have en hund. Man skal blandt andet bruge mange penge på at købe noget godt hundefoder, men man skal også huske på, at ting såsom et hundebur af god kvalitet også er nødvendige at have. Det er derfor en god ide at skabe sig et overblik over, hvor mange penge man skal bruge på hunden hver måned samt hvor mange penge, som man kan ligge til side til dyrlægeregninger og andre uforudsete udgifter.

Tid Et område, som man kraftigt bør overveje, inden man anskaffer sig en hund, er, om man har tiden til hunden. Hvis man køber en hundehvalp, vil hunden især være tidskrævende i starten, da den ikke vil kunne være alene hjemme ret lang tid ad gangen. Man skal derfor overveje, om man har muligheden for at have en struktureret dagligdag, hvor man kan komme hjem til hunden i god tid hver dag. En hund vil dog ikke kun kræve tid i starten, men også generelt. Hvis man anskaffer sig en hund, så vil man ikke have samme grad af fleksibilitet til at gøre impulsive ting. Dette skyldes, at man skal finde nogle, som kan passe ens hund, hvis man ønsker at tage et sted hen. Det skal heller ikke undervurderes, hvor meget tid man skal bruge til daglig i forbindelse med at passe hunden. En hund har brug for motion og har brug for at blive luftet, hvorfor det er vigtigt, at man sørger for at sætte god tid af til dette.